El premio Lope de Vega es el galardón más prestigioso y más longevo que se concede en el mundo teatral. Y el lograrlo ha servido de impulso a Víctor Iriarte parar tratar de hacer realidad un proyecto que recoge varios años de trabajo. Lo acaba de presentar en el Teatro Gayarre de Pamplona, porque es en su escenario donde quiere dar vida a " Hotel Budapest, un silencio atronador". La historia transcurre en la capital húngara, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí el diplomático español Ángel Sanz-Briz consiguió mantener abierta la embajada española cuando había recibido órdenes de sus superiores para abandonarla.

El dramaturgo navarro buscar reflejar , no sólo ese riesgo, sino otros muchos que lo llevaron a jugarse la vida. Extendió cartas de protección para casi 3.000 judíos. Fue un trabajo secreto hasta el final. Fue la gran mentira que Iriarte quiere enfatizar en su trabajo.

El reto es inmenso, y lejos de los clásicos cánones teatrales, Víctor Iriarte necesita un elenco de más de 70 personas para cristalizar una obra de teatro de seis horas de duración.

Abandonó Buadpest a finales del 44 por orden superior y se dedicó a su carrera diplomática.El regimen franquista no le permitió recibir el honor del Centro conmemorativo del Holocausto de Israel.

La vida y obra de Sanz Briz ya fue llevada al cine en " El Ángel de Budapest", protagonizada por Francis Lorenzo en 2011. Sanz Briz era el agregado comercial de la embajada , y en 1.944 se quedó a cargo de la misión española . A medida que se conocía las matanzas nazis en los campos de exterminio comenzó a informar al gobierno de Franco de estos hechos , pero no recibió instrucciones de un regimen que había respaldado a Hitler. Entonces ,por propia voluntad, comenzó a falsificar documentos para otorgar la nacionalidad española a los judíos húngaros , muchos de los cuales los escondió en el propio edificio de la embajada, al mismo tiempo que sobornaba a funionarios locales. De todas forma su vida estaba en mano de las patrullas nazis o de los bombardeos del ejército aliado. Al final , en su propio recuento, se recoge que Sanz-Briz hizo 232 pasaportes y más de 2.000 cartas de protección.Y adquirió apartamentos para albergar a unas 5.000 personas que estaban bajo protección española

Cuando pase la pandemia

“La pandemia es un obstáculo para representar la obra“

Desde la dirección del Teatro Gayarre, dependiente del ayuntamiento de Pamplona, han hecho una valoración muy positiva de la obra, pero reconocen que sus característiccas no se ajustan a los tiempos en los que vivimos.La pandemia es un obstáculo casi insalvable para poder reunir a 70 personas en un espacio tan reducido. Y después está el problema económico. Esta superproducción teatral exige una importante y costosa inversión. Algo que no preocupa a Víctor Iriarte. Dice que lo suyo es escribir, que lo demás no está al alcance de sus manos. De momento un productor está dispuesto a llevar a cabo un ciclo de lecturas dramatizadas de la obra. Pero será , también, cuando se recupere la normalidad postcovid.