El Servei Català de Trànsit espera que des d’aquest divendres surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 930 mil vehicles. La majoria volen aprofitar que aquest és el primer cap de setmana en què es permet la mobilitat fora de la comarca des de Nadal. De fet, en volum, suposen només un 5% menys que durant un cap de setmana habitual, abans de la pandèmia.

“Una prova de cara a Setmana Santa”

El govern ha demana extremar la precaució i els Mossos d’Esquadra efectuaran uns 400 controls dinàmics i multaran aquells que viatgin amb persones que no siguin de la mateixa bombolla, tal i com estableix el PROCICAT.

En aquest sentit el mateix conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha advertit a Rac1 que el compliment de les mesures establertes per evitar contagis per la covid-19 d'aquest cap de setmana serà "una prova" perquè encara "no està decidit" què es podrà fer per Setmana Santa.