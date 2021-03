El Procicat revisarà aquest dijous les actuals restriccions a Catalunya, vigents fins al 15 de març. Sobre la taula, la possibilitat d'aixecar el confinament comarcal a partir de dilluns. Tot dependrà, en última instància, de l'evolució de les dades epidemiològiques, en millora aquests últims dies.



La idea que contempla el Govern és la possibilitat de tenir per Setmana Santa uns dies on es pugui sortir i s'allargui el toc de queda. És a dir, es treballa un calendari de flexibilització per als dies festius com es va fer amb les vacances de Nadal.

Autonomies tancades per Setmana Santa El Consell Interterritorial de Salut ha acordat el tancament perimetral autonòmic, toc de queda d'onze de la nit a sis de la matinada i reunions de quatre persones en espais públics tancats durant la Setmana Santa. Als espais privats tancats, a les llars, la restricció queda establerta en els convivents. Aquestes restriccions, que la ministra Carolina Darias ha qualificat de "gran acord" i de "pas en la cogovernança", estaran vigents del 17 al 21 de març i del 26 de març al 9 d'abril. Catalunya s'ha abstingut a la votació i ha lamentat que l'executiu estatal "només és mou" per frenar la Comunitat de Madrid. Una comunitat que ja ha anunciat que no complirà algunes de les restriccions. Darias ha recordat que són de compliment "obligat".