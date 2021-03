Es disparen un 25% els preus per marxar de Setmana Santa

L'anunci de recuperació de la mobilitat entre les comarques ha provocat un repunt de les reserves per poder passar la Setmana Santa fora de casa, especialment en allotjaments rurals. La situació és justament l'oposada a la de fa un any, quan es produïa una allau de cancel·lacions. Ara a més l'allotjament també han normalitzat la seva política de preus i amb increments dels costos per anar a la costa o a la muntanya que se situen al voltant del 25%. Des de FACUA demanen als consumidors ser crítics amb les ofertes malgrat les ganes de viatjar.



Raquel Xargay, propietària del portal web casesrurals.com, on s'hi oferten més de 200 allotjaments, confirma que arran de l'anunci de l'aixecament del confinament perimetral ha experimentat un fort increment de recerques i també de reserves.



Catalunya és la segona comunitat autònoma on més reserves s'estan fent per aquest període vocacional, segons el portal destinia.com. També és on els preus escalen més de pressa. De fet, amb cerques ràpides els darrers dies hem pogut comprovar que habitacions d'hotel a la costa o a la muntanya han increment el seu cost al voltant del 25%. Ricardo Fernández, director general de la companyia de viatges online, argumenta que hi ha pocs establiments oberts i que alguns estan aprofitant aquesta situació.



Des de l'organització de defensa dels consumidors, FACUA, de defensa als consumidors, reclamen que la ciutadania sigui crítica amb les ofertes malgrat les ganes de viatjar. Rubén Sánchez, secretari general. Aquests increments per Setmana Santa podrien ser l'avantsala del que passarà a l'estiu.