El salari de referència metropolità se situa en 1.320 € mensuals

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) calcula que un de cada tres treballadors a temps complet no cobra per tenir una vida digna. Segons càlculs d'aquest organisme el salari de referència metropolità (SRM) és de 1.322,52 euros mensuals, un increment gairebé inapreciable respecte de l'any 2019, quan aquest indicador se situava en 1.321,53 €/mes. Tanmateix, en els últims cinc anys, el cost de la vida a la capital catalana i a les ciutats dels seu voltant s'ha encarit un 26%.

Necessitats bàsiques

Malgrat les diferents necessitats de les diverses àrees del territori metropolità, de mitjana, les despeses relacionades amb l'habitatge, ja sigui el lloguer o la hipoteca, suposen el 34% del total del pressupost, que amb els subministraments pugen fins al 45%, amb un 20% per la compra d'aliments i un 15% per despeses extraordinàries. Les necessitats bàsiques són l'habitatge, el transport, l'educació, l'alimentació, el vestuari i l'oci. El salari de referència o "salari de vida" és un indicador per donar visibilitat a les persones que, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. Són els anomenats "treballadors pobres".