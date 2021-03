Eurovisión 2021 - Senhit representa a San Marino con "Adrenalina"

No hay dos sin tres. Eso debe pensar Senhit, que vuelve a representar a San Marino en Eurovisión 2021 con "Adrenalina". En total es su tercera candidatura con la SMRTV, tras la fallida participación del pasado año con "Freaky!" y en 2011 con la canción "Stand by". dsfsdf

La cantante abanderará a la serenísima república en la segunda semifinal, que se celebra el jueves 20 de mayo en Róterdam. Y podría ser la tercera vez que su país se clasifica para la final del certamen, porque Senhit promete hacer que suba la adrenalina a todos los espectadores:

El tema mezcla electro-pop con sonidos étnicos, algo que siempre gusta al público internacional. "Adrenalina" incluye dos instrumentos originarios del país de sus padres, Eritrea: un krar (una lira en forma de cuenco) y el kebero (tambor de mano cónico de dos cabezas). Otro de los puntos fuertes de la propuesta de San Marino es la colaboración del rapero, Flo Rida, que también ha participado en la producción de la composición. La emisora pública aún no ha confirmado la presencia del cantante estadounidense sobre el escenario del Rotterdam Ahoy.

La diva ha sorprendido a todos los seguidores del festival con un moderno y orginal videoclip - en el que sí aparece Flo Rida-. Su carta de prensentación es una mezcla de conceptos: Senhit pasa de ser una princesa del Renacimiento atrapada en un bosque encantado a la reina absoluta del pop-art en un mundo lleno de color.

La propia artista ha compuesto el tema junto a un amplio grupo de autores: Thomas Stengaard, Jimmy Thörnfeldt, Kenny Silverdique, Joy Deb, Linnea Deb, Chanel Tukia, Suzi Pancenkov y Malou Linn Eloise Ruotsalainen.

Letra de "Adrenalina"

I'm burning up without fictions

Gi-Give me your full attention

I want you to tame my fire now

Woah-oh-oh-oh-oh

Keep movin', now your eyes on me

It's like my body's yours only

So baby, don't leave me lonely now

Woah-oh-oh-oh-oh



We're like fire and gasoline

Come and light it up with me

So high on adrenaline

You're my adrenalina

Just one touch and I'll ignite

I'm a flame on dynamite

So high on adrenaline

You're my adrenalina



Adrenalina



Oh-oh-oh, this place so fancy

Let's go and light up this city

You're close enough, but I need you closer

Woah-oh-oh-oh-oh

You got me to this point only

Girl no, I'm not living, no without you

You know, and you know I know-oh

Oh, you know I know (Woah-oh-oh-oh-oh)



We're likе fire and gasoline

Come and light it up with mе

So high on adrenaline

You're my adrenalina

Just one touch and I'll ignite

I'm a flame on dynamite

So high on adrenaline

You're my adrenalina



Adrenalina (Adrenalina)

Flo Rida, Senhit and adrenaline



Step in the party 'cause she noddin' to my body like, hot cause

Gasoline, kerosine, stop, drop, roll

I can't blame it on the stove

911 when she comin' down the pole

Heavy like planes when we touch, can't get enough

We get ignited, so excited, you can feel a rush

Fi-fi-fire more fire when we in the club

Put up my lighter, got the heat, she got me burnin' up

Woah, so hot, like that to steam up

We got the place in inferno when we team up

Hotspot, hot girl, have you seen her?

We up in smoke, fireworks, adrenalina



Adrenalina

We're like fire and gasoline

Come and light it up with me

So high on adrenaline

You're my adrenalina (Adrenaline)

Just one touch and I'll ignite

I'm a flame on dynamite

So high on adrenaline

You're my adrenalina



Adrenalina-na-na

Adrenalina (Adrenalina)

Just one touch and I'll ignite

I'm a flame on dynamite

So high on adrenaline

You're my adrenalina