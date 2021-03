'Novéntame' recuerda cómo fueron los "Rumbosos 90"

La década de los 90 fue, sin duda, rumbosa y rumbera: desde la reivindicación de Peret y la rumba catalana en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hasta el desembarco triunfal de Estopa con su debut homónimo de 1999, que vendió la friolera de un millón y medio de discos. Entre medias, los noventa están sembrados de hitos rumberos variopintos: temazos como "Fuera de mí" de José El Francés, las rumbaladas "Frío sin ti" y "Noches de bohemia" de Navajita Plateá o el fenómeno Macarena de Los del Río. Sobresalieron también discos del calibre de Échate un cantecito de Kiko Veneno, De ley de Rosario, No solo de rumba vive el hombre de Albert Pla y De akí a Ketama.

Todo ello cabe en un nuevo capítulo de Novéntame otra vez, "Rumbosos 90", que relata con ritmo frenético la historia de un género que en esos años se recupera, renueva y fusiona con salsa, rock, pop y hasta bakalao; que rumbea sin prejuicio canciones míticas de los Beatles o Sinatra; que se cuela en el cancionero de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina o Mecano y que, incluso, entra en las salas de cine con películas del peso de Días contados, Torrente, Taxi, Felpudo Maldito y Fugitivas gracias a músicos como el polifacético Manuel Malou, productor además de José El Francés, Los del Río y El Fary.

Para coger el compás y templar palmas, nos acompañan algunos de los músicos que protagonizaron esta rumbosa revolución rumbera: Estopa, Navajita Plateá, Manuel Malou, José El Francés y Albert Pla, y la periodista especializada en flamenco Silvia Cruz.

La propia Silvia Cruz nos habla de la infalibilidad de la rumba: "funciona sobre todo porque es vital, es un ritmo bailable para cualquier persona; no hace falta formación, solamente hay que lanzarse", pero a la vez tiene muy claro que "la rumba es flamenco y es flamenca". A la contra, el imprevisible Albert Pla define su celebrado No solo de rumba vive el hombre como "una broma de mal gusto que acabó pareciéndose a un disco pero que en realidad nadie quería hacer y que no tuvo ningún éxito".

Hablando de éxito, así enmaran el suyo Estopa, los hermanos Muñoz: "en los 90 había gente que tenía la rumba dentro y le dio algo más, algo que no tenía", afirma David; recoge José: "han conseguido que sea atemporal, que lo puedas escuchar hoy en día y no suene antiguo"; remata -nunca mejor dicho- David: "en este contexto surgimos nosotros, o sea que nos lo pusieron botando". Otro dúo, Navajita Plateá, recuerda cómo la letra de su hit "Frío sin ti" se gestó "una noche, en cuestión de horas, frase a frase, como el que está creando el guion de una película" y que gracias a su fuerza "terminó siendo un bolero como podría haber sido una balada de rock con otro productor".

Descubrimos que José El Francés estuvo a punto de no grabar la canción que lo catapultó a la fama porque ya había hecho una versión previa: "Fuera de mí" es una versión de mi propia canción "Ya no quiero tu querer" que yo no era partidario de hacer de cara al disco". Por suerte le convenció el productor Manuel Malou. Un Malou rumbero y punk que se emociona recordando su colaboración con Peret -poco antes de que este falleciera- y que se pasó los 90 escribiendo y produciendo rumbas para el celuloide hasta que "gané el primer Goya a la Mejor Canción de Película y no me han vuelto a llamar para hacer más cine". Quizá no ayuda que use la estatuilla "para sujetar puertas porque pesa bastante".

Además, nos han dejado su punto de vista y sus anécdotas más rumberas y noventeras los músicos José Manuel Casañ (Seguridad Social), Pancho Varona (colaborador habitual de Joaquín Sabina) y Óscar Gómez; el periodista musical Fernando Neira y hasta el vidente Rappel, que asegura haber visto a Juan Pablo II bailando con Macarena.