Aragonès defensa els Mossos i s'obre a debatre canvis quan hi hagi Govern

El Vicepresident del Govern, Pere Aragònes, ha sortit aquest dimecres al Parlament en defensa dels Mossos d’Esquadra i la resta de cossos de seguretat per la seva actuació davant els actes vandàlics de les darreres dues setmanes. Ha condemnat “sense pal·liatius” els disturbis violents per les protestes contra l’empresonament del raper Pablo Hasel però ha advertit que “la violència mai es el camí”.

Aragonès ha reconegut, això sí, que s’han d’abordar les “causes” de fons que motiven el “malestar social” de les mateixes: “No podem tancar els ulls” davant la precarietat i les desigualtats fruit de la crisi econòmica i social”. “No podem deixar la solució en mans dels forces policials” ha advertit. Després de remarcar que és “mes necessària que mai la formació d’un Govern” s’ha mostrat obert a “parlar del model d’ordre públic i introduir si cal modificacions a través del consens parlamentari”.

“El vicepresident @perearagones defensa al Parlament els @mossos i es mostra disposat "debatre canvis" quan hi hagi Govern. ��️ "Hem d'abordar l'arrel dels problemes i no deixar-ho en mans de les forces policials" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/88sJPolUA5 “

Aragonès confirma que la jove va perdre l'ull per una bala de foam

El vicepresident de la Generalitat admès que les investigacions dels Mossos d'Esquadra sobre la pèrdua d'un ull d'una jove durant les protestes ratifiquen que va ser provocada per l'impacte d'un projectil de foam llançat per la policia catalana. "A mesura que va avançant la recerca es va confirmant que és conseqüència de l'actuació policial", ha afirmat en el torn de rèplica al Parlament, on ha comparegut sobre els disturbis dels últims dies. Aragonès ha dit que el compromís del Govern i dels Mossos és que aquesta investigació es completi el més ràpid possible per a poder aclarir els fets i establir les "mesures de reparació que estiguin a l'abast".