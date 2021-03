Els Mossos d'Esquadra atribueixen un delicte de temptativa d'homicidi als vuit suposats membres d'un grup anarquista que van detenir i que ja donen per desarticulat després dels disturbis del passat dissabte a Barcelona. Els vuit detinguts són cinc homes i tres dones, tots ells majors d'edat, que aquest dimarts han passat a disposició judicial, en una causa en què la policia catalana també els atribueix els delictes de pertinença a grup criminal, desordres públics i danys.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va revelar aquest dilluns que de la quinzena de detinguts en els incidents del passat cap de setmana a Barcelona, en què un grup de persones va incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent dins, que va poder sortir il·lès, set eren d'un grup anarquista que actuava amb violència.

Grup molt organitzat molt violent

Segons els Mossos actuaven "conjuntament" i amb un "grau de violència molt elevat", danyant entitats bancàries, comerços, mobiliari urbà i incendiant un vehicle de la Urbana amb un agent dins. Aquests vuit detinguts han passat aquest matí a disposició judicial: sis són de nacionalitat italiana, un francès i un altre espanyol.

A més, actuaven sempre en grup, ja que mentre alguns realitzaven l'acció vandàlica la resta els protegien i els donaven cobertura i la via de sortida per a evitar la seva detenció, segons la policia catalana. Els Mossos han detallat a més que els vuit detinguts prenien mesures de seguretat i autoprotecció per a evadir l'acció policial, amb el que aprofitaven la gran quantitat de persones congregades per a promoure l'acció violenta i generar la màxima confusió possible per a dificultar l'acció per part de la policia.