Una vintena d'encaputxats ha llançat diversos objectes contundents i còctels molotov contra la línia policial que custodiava la caserna. El moment més crític s'ha viscut quan els radicals han calat foc a una de les furgonetes amb un agent a l'interior, que ha hagut de sortir a correcuita per la porta del copilot.

“Acabo de parlar des del CECOR amb alcaldessa @AdaColau. Condemno tots els actes violents d'avui, especialment greu l'incendi d'una furgoneta de @GUBBarcelona. No hi pot haver espai per aquesta violència reiterada. Suport a @GUBBarcelona @mossos @semgencat i #bombers.“