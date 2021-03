El Govern i l’ajuntament de Barcelona han mostrat aquest dilluns la seva unitat institucional per rebutjar i condemnar la violència en els disturbis contra la presó del raper Pablo Hasel. Totes dues institucions han volgut insistir, després de reunir-se, a demanar calma i advertir, segons l’alcaldessa Ada Colau que “ la violència mai és el camí”.

A la trobada han participat el vicepresident de l’executiu català, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó i el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, per part del Govern. Per part del consistori a banda de Colau també han assistit el màxim responsable de seguretat, Albert Batlle i l’intendent major de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez.

01.12 min Sàmper i Colau mostren la unitat institucional per rebuitjar la violència dels darrers dies a Barcelona | SERGI BASSOLAS / Edició Vespre - Ràdio 4

Colau agraeix la coordinació entre els cossos policials Per part seva, l'alcaldessa Colau ha destacat la "unitat institucional" entre l'Ajuntament i el Govern per a "rebutjar amb tota la fermesa" els actes de violència i ha demanat a la ciutadania que també els rebutgi "perquè no estan justificats", ja que "la violència mai és el camí", i menys "quan es posa en perill la vida de les persones". L'alcaldessa ha denunciat que aquest tipus d'actes violents, com l'incendi de la furgoneta de la Urbana o els que hi ha hagut en zones situades prop d'edificis on viu gent, són "molt greus" i poden posar en risc la seguretat de les persones, per la qual cosa "creguin alarma i angoixa" en la ciutadania, que a més ja pateix els efectes de les restriccions pel coronavirus. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una compareixença conjunta per analitzar els darrers aldarulls a la ciutat

Almenys 6 anarquistes estrangers La meitat dels detinguts dissabte a Barcelona estan vinculats al moviment anarquista. Segons ha explicat Miquel Sàmper, almenys 7 dels 14 detinguts dissabte passat se situen en aquest moviment, que ha tingut una "conducta violenta" durant les protestes proHasel. D'aquestes set persones, cinc són italianes, una francesa i una catalana. Segons el conseller, hi ha "moltíssima gent de diferents grups" entre els convocants i els participants en les manifestacions dels darrers dies però un d'aquests que ha destacat és el de persones que provenen de l'estranger.

Registren dues naus en Canet i Mataró pels disturbis del dissabte Els Mossos d'Esquadra han registrat aquest dilluns dues naus ocupades a Canet de Mar i Mataró on suposadament vivien dues persones relacionades amb els disturbis del passat dissabte. Els registres han començat a primera hora del matí per ordre judicial, en presència d'alguns dels detinguts dels aldarulls del dissabte. El comissari Joan Carles Molinero, ha explicat que han sol·licitat l'entrada i el registre de les naus "per a intentar detectar l'autoria d'altres persones i localitzar el material que s'està utilitzant per a provocar altercats al final de les manifestacions". En aquest sentit ha apuntat que hi ha un total de 140 persones detingudes a Catalunya, 14 d'elles dissabte passat en la capital catalana, i que "són persones amb un alt nivell d'organització, i des dels Mossos s'està buscant qui hi ha darrere i quines són les diferents organitzacions que hi ha". “Després dels actes violents de dissabte a Barcelona, avui els @mossos han escorcollat dues naus industrials okupades de Mataró i Canet de Mar. Ho han fet en presència d'alguns dels detinguts pels aldarulls | @RTVECatalunya @martaribasb pic.twitter.com/mdSgxhQYPA“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 1, 2021

CSIF es personarà com a acusació particular contra els responsables d'incendiar la furgoneta de la Guàrdia Urbana La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) es personarà com a acusació particular contra els responsables de la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana a Barcelona. El sindicat, majoritari al cos, ha denunciat la "inacció" de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat en els aldarulls violents dels darrer dies. El CSIF ha assegurat que el dispositiu del passat dissabte "no va ser l'adequat" i s'haurien d'haver optat per la dissolució "molt abans" d'arribar a la comissaria. Ha lamentat que s'està donant "impunitat" als violents i ha assegurat que Barcelona "és ja una ciutat sense llei". A més, ha reclamat que s'apliquin criteris policials "i no els criteris polítics als quals estan sotmesos les policies catalanes".