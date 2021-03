Cafè d'idees

Miquel Sàmper, conseller d'Interior, admet que no s'ha criticat prou la violència des del seu departament per no trencar les negociacions amb la CUP. Demana de manera insistent que Interior deixi d'estar al rovell de l'ou del debat polític. Preguntat per les declaracions de Dolors Sabater a TV3 on confirma un pacte amb ERC que vol apartar la BRIMO dels desnonaments i eliminar els projectils de foam, mostra la seva incredulitat. "No diré la sensació que tinc perquè la paraula seria lletja", afirma.

Temptativa d'homicidi El conseller d'Interior confirma que s'ha detingut una noia italiana que pressumptament va llençar líquid inflamable a la furgona de la Guàrdia Urbana, i que va posar en perill la vida de l'agent que encara estava al seu interior. Assegura que aquest acte podria ser considerat temptativa d'homicidi, i no descarta que la Generalitat es presenti com acusació particular.

Els mossos, desprotegits Miquel Sàmper afirma que l'atac que va patir la comissaria dels Mossos de Vic el passat 16 de febrer va posar en evidència les mancances de seguretat que tenen els edificis i els propis agents policials. Destaca que els Mossos no treballen amb les condicions necessàries, que les comissaries són insegures i que s'han de millorar moltes coses.



