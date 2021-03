Clam unitari de l’empresariat català per dir prou als actes de violència de les darreres setmanes. Les patronals Foment i Pimec, associacions de comerciants com Comertia i Barcelona Oberta, o la Federació Espanyola d'Agències de Viatges, són algunes de les prop d'un centenar d’organitzacions que han signat un manifest on exigeixen a la Generalitat i als ajuntaments "actuar sense complexes” i “exercir la seva autoritat” per "recuperar la pau i la convivència als carrers".

Gran acte unitari a Arc de Triomf El sector empresarial de Catalunya prepara precisament pel dia 4 de març a Barcelona un gran acte de rebuig dels actes vandàlics i per a reclamar que es posi el focus en la defensa de l'activitat econòmica.El manifest, que encara s'està ultimant, és la resposta pràcticament unànime del sector empresarial i econòmic de Catalunya als gairebé quinze dies de disturbis i pillatges que s'estan vivint als carrers. La fi de la violència és imprescindible, segons expliquen, per a mantenir la cohesió social i, al mateix temps, els llocs de treball, una cosa especialment important en aquests moments de crisi econòmica a conseqüència de la covid-19.