Els sindicats de Mossos i la Guàrdia Urbana diuen prou. Asseguren ser l'objectiu dels violents i se senten indefensos. La crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana anit, amb un agent a l'interior, ha fet aixecar el to de les seves queixes. La majoria de sindicats policials han criticat amb duresa la nova nit d'aldarulls al centre de Barcelona i han exigit responsabilitats a la classe política.

"El canvi de model comença per intentar matar agents de policia cremant-nos?", pregunta el SICME El sindicat SICME no és un sindicat qualsevol. Representa més del 90% dels comandaments del cos de Mossos i no és habitual la seva intervenció en el debat públic. Avui hi ha intervingut per preguntar directament a ERC i Junts sobre els disturbis. "En aquesta manifestació convocada per la CUP, entre altres, es veu clar quin model d'ordre públic proposen. Diputats, el canvi comença per intentar matar agents de policia cremant-nos?", ha qüestionat el SICME. En aquest sentit, han reclamat als partits polítics que deixin de banda la policia de les seves negociacions de la investidura. 01.10 min Jordi Silva (SICME) pregunta a Junts i ERC si el canvi de model consisteix a cremar policies

Toni Castejón (SAP-FEPOL): "Això és terrorisme urbà" Els agents dels Mossos fa dies que ho venen denunciant i consideren que el problema "és gravíssim". Els violents els han situat en el centre de les seves actuacions i, segons el portaveu del principal sindicat dels Mossos, Toni Castejón, els polítics no ho volen veure. Des de SAP-FEPOL consideren que s'ha travessat una línia vermella i que els aldarulls dels darrers dies són "terrorisme urbà. No és un problema de la Brimo, i qui no ho vulgui veure té un problema", assegura Castejón referint-se als partits que aspiren a governar la Generalitat. 00.29 min Toni Castejón (SAP-Fepol) considera "terrorisme urbà" els darrers aldarulls a Barcelona

El sindicat SAPOL es personarà com a acusació El sindicat SAPOL ha anunciat que es personarà com a acusació contra el responsable d'atacar i cremar una de les furgonetes de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) a les Rambles amb un agent a dins. "Mentre els polítics s'amaguen, nosaltres farem el necessari perquè tot el pes de la justícia caigui sobre els responsables", ha piulat el sindicat SAPOL, majoritari a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Jordi Rodríguez Lima, portaveu del Sindicat, assegura que tenen una manca de suport de les institucions. A més afirma que quan la policia està desautoritzada creix la inseguretat als carrers com s'ha vist en els darrers dies. 10.32 min Jordi Rodríguez: "Quan no es garanteix l'ordre públic anem directes cap al caos"

Sàmper: "La violència està desbocada" El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha condemnat els actes violents i s'ha mostrat preocupat per la seva radicalitat. En diferents entrevistes als mitjans de comunicació ha assegurat que la majoria dels manifestants són pacífics, però que n'hi ha "150 o 200" que es dediquen a fer "violència pura i dura, desbocada, sense límits, inaudita". Si aquest dissabte la furgoneta de la Guàrdia Urbana arriba a explotar, "es parlaria d'un mort", ha destacat. El grup juvenil de l'esquerra independentista, Arran, vinculada a la CUP, ha defensat les accions violentes per "acabar amb els responsables del nostre malestar". Així ho han explicitat a les xarxes socials. “�� #FinsQueCaiguin tots aquells responsables del nostre malestar: els que ens deixen sense casa, sense feina, ens reprimeixen i ens treuen tota perspectiva de futur.



�� (2) @jordiborras pic.twitter.com/60ESInsIYQ“ — Arran (@Arran_jovent) February 27, 2021 Aldarulls i atacs a bancs, comerços i a la comissaria de la Rambla en una nova nit d'incidents a Barcelona Pel que fa al debat sobre el model d'ordre públic, el conseller d'Interior considera que la dissolució de la Brigada Mòbil (Brimo) no és negociable, perquè creu "evidentíssim" que hi ha d'haver unitats d'ordre públic. "Tot és revisable amb intenció de millorar-ho, i els primers a tenir aquesta voluntat és el propi cos dels Mossos", ha dit. El conseller d'Interior ha volgut deixar clar que el problema no va ser aquesta vegada els projectils de 'foam' perquè no es van fer servir.