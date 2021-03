Trapero convoca més de 200 comandaments per analitzar els aldarulls

Els comandaments dels Mossos d'Esquadra, amb el major Josep Lluís Trapero al capdavant, han defensat i aplaudit la labor dels agents en els disturbis de les dues últimes setmanes, encara que han fet autocrítica per a buscar punts de millora i han reafirmat el seu compromís per a "aïllar-se" del soroll polític.

Trapero ha defensat aquest dimarts donar una resposta "tranquil·la i professional" als aldarulls que s'estan produint en els últims dies a Catalunya, on per suposat també hi té cabuda la transparència i la rendició de compte, ha dit, "però sense estridències".

El major dels Mossos ha convocat a més de 200 comandaments policials, des de caps d'àrea fins a la cúpula, per a analitzar els disturbis de les dues últimes setmana arran de l'empresonament del raper Pablo Hasel. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha intervingut al final per a agrair la "bona feina" de la policia catalana.

Crisi social, no policial El major ha constatat que aquesta "és una crisi social, no pas policial". "Els Mossos, no l'han escollit ni tampoc l'han provocat", ha afegit. En la seva intervenció, Trapero també ha defensat la necessitat de donar-hi una resposta col·lectiva, des del cos, des dels comandaments, però també des de la base i els sindicats. Trapero defensa donar una resposta professional als aldarulls, amb rendició de comptes "però sense estridències" ACN