Rosario Flores: "Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie"

"La Faraona" siempre dijo que su hija Rosario era la artista de su casa, que había heredado su garra y poderío: "Ella se identificaba mucho conmigo. Decía: “serías yo en esta época", ha confesado la cantante a Anne Igartiburu, María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández. Y, sin duda, a lo largo de los años, la pequeña del clan Flores lo ha sabido demostrar.

Rosario Flores, la anfitriona secreta del segundo programa de 'Dos parejas y un destino', ha sido la encargada de diseñar el viaje a la província de Cádiz, la tierra natal de su madre: "Mi madre es de Jerez y toda la gente que me ha criado es de aquí. Las comidas de mi casa, por ejemplo, son andaluzas. Y ahora yo estoy viviendo aquí. Llevo ya tres o cuatro años viviendo en Cádiz y es lo mejor que he hecho en mi vida".

Ahora está con su nuevo single 'Te lo digo todo y no te digo na'' y, aunque nunca pensó que pudiera componer sin la ayuda de su hermano Antonio, lo ha vuelto a hacer: "Nunca se sabe cuándo te va a salir una canción. ‘Te lo digo todo y no te digo na’', por ejemplo, surgió estando con unos amigos”, ha añadido.

También ha revelado que la verdadera artífice de su primer hit, 'Mi gato', no fue otra que su madre Lola Flores : "estábamos mi hermano Antonio y yo, él con la guitarra y yo cantando. Entonces, pasó mi madre con un body, muy graciosa ella, y me dijo: 'di: uy, uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy'", ha recordado la cantante entre risas.

Rosario: "Ser famosa te marca"

Ser madre puede ser muy difícil, pero ser "hija de" también. Por eso Rosario prefirió esperar antes de dar el salto a la música: "Empecé a cantar a los veintisiete y me hubiera gustado hacerlo mucho antes. Lo hice porque tenía mucho peso detrás. Ya habían cantado mi hermana, mi hermano… Yo era la última que quedaba. Y sabía que me iban a exigir".

Además, ha relatado que en su primer concierto en la Sala Morocco de Madrid, le pidió a su madre que, por favor, no asistiese: "Me acuerdo que le dije a mi madre: 'tú no vengas'. Y, aunque al principio se puso muy triste, me comprendió. Mi madre sabía que me podía perjudicar porque, si ella venía, ella iba a ser todo el centro de atención".

Ese peso grande de ser "hija de", Rosario se lo ha querido quitar a sus hijos: "Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca. Y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca".