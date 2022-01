'La Carrà, un fenómeno nuevo'. Con los ojos como platos se quedaron los espectadores aquella noche ante el televisor del saloncito o comedor. En ¡Señoras y señores!, el programa de entretenimiento que dirigía Valerio Lazarov, una joven marcaba curvas cortonsionándose con su mono ceñido de lentejuelas brillantes. De fenónemo la definió la presentadora Fiorella Faltoyano y no defraudó. Era la primera vez de Raffaella Carrà en TVE el 1 de marzo de 1975.

Unos ojos grandes, una boca sensual, unos estilismos impresionantes nunca vistos que marcaron a toda una generación, su típico paso melena rubia al viento y golpe de nuca, su saber estar frente a las cámaras y ese 'Rumore, rumore' que quedó gravado para la historia de la televisión en España. Raffaella está considerada la primera showgirl de la pequeña pantalla y además, en su país, se le apodó 'el ombligo de Italia' porque no lo ocultaba.

Pasado un tiempo, Raffaella regresó a Europa y dijo de su vida en Hollywood : "Me sentía una marciana , muy incómoda, allí estaba muy lejos de mi temperamento y de mi forma de vida". A su regreso empezó una carrera imparable . Por cierto, su apellido no era Carrà , sino Pelloni. Un director aficionado a la pintura de Rafael Sanzio , que en realidad se llamaba Carlo Carrà , se lo cambió. Con el tiempo se convirtió en una diva, ' La Carrà '. Otro cambio: color de su pelo. De su moreno original, al rubio que ya no abandonaría jamás.

Segura de sí misma y feminista

Raffaella Carrà defendía que 'el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza', explicaba que durante los años 60 y 70 discutió con los productores porque 'no se trataba solo de mostrar mi cuerpo. La sensualidad no está reñida con la inteligencia'. Además, combatió con sus canciones muchos tabúes de la época y levantó un montón de polémicas. Consideraba su música como una herramienta para hacer avanzar la sociedad. Lo dijo en El País en 2018: "Mis canciones no hacían daño a nadie. Quitaban muchos prejuicios de quienes no entendían que una vida es una vida cuando tienes libertad".

Raffaella Carrà irrumpió en TVE en 1975 y estuvo vinculada a la televisión es España toda su vida rtve

Además, Raffaella restaba importancia al tema del adulterio en temas como '¡Qué dolor!'. También hablaba de homosexualidad en 'Lucas' y se convirtió en icono de la comunidad gay. 'Yo siempre voto comunista. Implica una manera de vivir y una responsabilidad muy grande', declaró a Interviú en 1977, un titular que mereció doble página.

Raffaella Carrà dijo no ser drogadicta ni ninfómana: "Mis únicos vicios son el tabaco y el café". Murió a los 78 años, el 5 de julio de 2021, de un cáncer de pulmón, igual que su madre y su hermano. Hacía un año que se lo habían diagnosticado pero lo ocultó.



La Carrà está siempre presente en los revivals, en programas de televisión como Viaje al centro de la tele o Cachitos. Nosotros, además de estos dos, queremos recordar su tranbajo lleno de vitalidad con un un recorrido por el archivo de la diva italiana en TVE.