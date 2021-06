2020 ya está acabando (con el sonido de alivio, por parte de muchas personas). Durante este año, el coronavirus ha sido el protagonista indiscutible de los medios, la atención y la preocupación.

El Método ha estado ahí desde abril, casi al comienzo, con todo el rigor científico, desvelando las claves de esta pandemia.

Nos despedimos rememorando todo lo aprendido durante estos meses sobre la COVID-19.

“ El virus ha salido de su norma, ha ido a colonizar otro organismo y al infectar a otro organismo que no es el suyo habitual empieza a provocar toda esta enfermedad ”, afirma Carles Martínez Romero , virólogo del Icahn School of Medicine del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

¿Por qué el coronavirus no es un virus de laboratorio? “Este nuevo virus se puede explicar por la combinación de dos factores: El primero son las mutaciones, los cambios que aparecen en las diferentes bases, y luego la mezcla de dos virus, que se llama recombinación”, aclara Raúl Rabadán, profesor asociado en la Universidad de Columbia.

¿Por qué la insistencia en "aplanarla" la famosa curva? Se trata de repartir el número de pacientes con fuertes síntomas a lo largo del eje temporal para que no pase por encima de un límite crítico. Ander Galisteo , Investigador de IMDEA Networks y de la Universidad Carlos III explica en palabras sencillas la capacidad brutal de contagio del coronavirus: “No es sólo que el número de personas contagiadas crezca, sino que la velocidad de crecimiento crece”.

Al principio de la pandemia ya se soñaba con una vacuna o una solución farmacológica efectiva. Ignacio López-Goñi, catedrático Microbiología, Universidad de Navarra, nos dejó una frase memorable: “Cuando no tenemos una vacuna, la vacuna eres tú”. En 10 meses hemos asistido a una trepidante carrera por la vacuna contra el coronavirus . En enero comenzaron los trabajos para descifrar el genoma del SARS-CoV-2 , y ya, en marzo, comenzaron las primeras pruebas clínicas de la vacuna en humanos.

No está claro qué significa exactamente tener anticuerpos y si estos son protectores al 100%. Llevamos pocos meses conviviendo con este virus, "es muy poquito tiempo, pero sí sabemos que hace anticuerpos ”, explica la investigadora del CSIC, Margarita de Val durante la primera ola de la pandemia.

7 - La ciencia todavía no ha podido demostrar que pasada la enfermedad seamos completamente inmunes

" Hoy en día sabemos que muchos de estos medicamentos y los ejemplos más claros son la hidroxicloroquina, la azitromicina, entre ellos lopinavir, ritonavir, es decir, medicamentos que los utilizamos de forma masiva en los primeros pacientes [...] y que hoy conocemos perfectamente bien que no tienen ningún efecto beneficioso frente al coronavirus ", afirma Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona.

9 - La hidroxicloroquina, la azitromicina, lopinavir, ritonavir, ya se sabe que no sirven frente al coronavirus

Rastrear y controlar la información sobre el coronavirus es la primera línea de defensa contra una pandemia cuyos estragos no imaginábamos a comienzos de año.

11 - Se ha calculado que aproximadamente en 10 días todas las personas dejan ya de transmitir el virus

¿Cuánto debe durar una cuarentema? Actualmente en España solo hay que esperar 10 días para cumplir la cuarentena. La investigadora del CSIC, Margarita del Val, nos recuerda en este sentido que el riesgo cero no existe: "Es casi imposible saber con certeza a qué carga viral se ha expuesto una persona" y aclara además, que no hay dos casos iguales: "la forma de infectarse y desarrollar la enfermedad es muy distinta para cada persona, por lo que no existen cifras exactas".

Adoptar una medida en un sentido económico y social y acortar el periodo de cuarentena, no cuadra con lo que la ciencia dice sobre el coronavirus.