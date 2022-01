En contra de lo que se pueda creer, la transexualidad no es una circunstancia que aparece repentinamente en la adolescencia o en la edad adulta. Desde que los niños y niñas tienen conciencia de sí mismos y empiezan a relacionarse lo hacen con una identidad que se manifiesta en comportamientos, actitudes y gustos que, casi siempre, van acordes con su sexo biológico. En el caso de niños transexuales, sin embargo, ya en la primera infancia empiezan a sufrir una incomodidad y un malestar intenso con sus genitales y con la forma en que son percibidos por su entorno.

Algunos lo verbalizan con una claridad sorprendente. Niñas que con dos años rechazan radicalmente los vestidos o cualquier manifestación identificada con el sexo femenino y preguntan que cuándo les saldrá la 'colita', niños que con tres años afirman 'soy una niña', actúan como tal y repudian sus órganos masculinos. Unas y otros piden ser tratados de acuerdo a su género sentido, que está en contradicción con su sexo biológico.

La respuesta de las familias

En los últimos años se ha producido un cambio social importante que se evidencia claramente en la respuesta de las familias ante la transexualidad o disforia de género en alguno de sus miembros.

“Hay que trabajar no sólo con el niño, sino con todo su entorno“

"Afortunadamente cada vez son más las familias que acuden y nos traen a su hijo adolescente o a su niño explicándonos que lo está pasando muy mal y que no saben cómo ayudarlo, o que el niño les ha explicado su malestar y le acompañan para ver qué se puede hacer", explica Esther Gómez, psiquiatra de la Unidad de Identidad de Género de Cataluña, en el Hospital Clinic de Barcelona. Sólo en esta unidad se han atendido en los últimos tres o cuatro años a al menos 60 menores. ‘Hay que trabajar no sólo con el niño, sino con todo su entorno, la familia, la escuela, los amigos porque lo más importante es que haya un marco de comprensión y de buena aceptación de una realidad que puede no estar muy bien definida en un primer momento’ añade Irene Halperín, endocrinóloga de la misma Unidad.