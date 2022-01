La cabecera de 'Isabel': la versión del director

Es muy difícil, como lo es siempre, plasmar en pocos segundos una idea que refleje la intención de lo que es la serie cuando, de hecho, aun no hay serie. Solo unas ideas que me volteaban por la cabeza después de leer la magnífica biblia del equipo capitaneado por Javier Olivares.

Tenia muy claro algunos conceptos: no quería una cabecera que recordara a Los Tudor. Sabía que las comparaciones serían inevitables. Quería huir del estigma Tudor en todo. Y no por prepotencia. Si no todo lo contrario. Con nuestro presupuesto era ridículo, como creo que lo es siempre, intentar copiar las grandes series de fuera.

“Quería sobriedad, elegancia, modernidad y belleza emocional“

Quería que todo fuera muy nuestro... Y esa distancia debía empezar por la cabecera... Sobriedad, elegancia, modernidad (nada de letras góticas) y belleza emocional fueron las premisas que le di a Antonchu Solano, el maravilloso grafista de Isabel. No solo las cumplió si no que las multiplicó por mil.

La idea del águila es suya. Un símbolo que se identifica con el escudo de los Reyes Católicos, con Isabel o con la libertad. Una metáfora de Isabel llegando al trono. Con un vuelo suave pero contundente. Plásticamente precioso. Volando por unos paisajes nevados, inaccesibles, como su llegada al trono, que es majestuosa y elegante.

Se grabaron varias águilas volando y posándose en el trono. Ese proceso lo vivió Antonchu, no quiero imaginarme lo que sufrió...

La idea del águila me gustó tanto que la incorporé en una escena del capítulo 1: Cuando Isabel ha crecido y, evocando su niñez, mira el paisaje, vemos un águila volar por el cielo. Esa águila no estaba en guión. Y es mérito de Antochu... Esa imagen me gusta porque, aunque sea solo para mi, me hace creer de donde puede venir el símbolo del escudo. Aunque históricamente no fuera así, formaba parte de una intimidad desconocida de Isabel que me gustaba para la serie...

Antonchu me envió varias pruebas de los paisajes (inicialmente eran en rojo y blanco) eran preciosos, pero el rojo es un color que varia mucho según cada televisor y podía parecer rosa. Además el blanco y negro era muy elegante. Nos quedamos, eso sí, con una ráfaga de color al final.