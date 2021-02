Agradecemos a todos los internautas las palabras y los secretos que nos han dejado en la web, para hablarnos de las músicas con las que se sienten identificados por una u otra razón.

Con muchas dificultades, hemos optado por regalarle el disco a alias Fígaro, por la intimidad de su confesión.

"Con la música de los reales fuegos artificiales, de Handel -nos ha dicho- recorro todos los sentimientos que me hacen excitarme, entristecerme o imaginar mundos inimaginables. Es la música que habla de mi, la que de verdad sabe como soy, la que cuando ando triste me alegra, me alborota y me relaja.

Hoy, para regalar este DVD de Lan lang, interpretando música de Liszt, queremos saber



¿Qué música crees que refleja este mundo en que vivimos?



Quedamos a la espera devuestras respuestas... y muy agradecidos por vuestra colaboración.

No os lo perdáis. ¡Participa!

Suerte y hasta pronto