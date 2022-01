Los hermanos Francisco Javier y Pedro José Herrero Pozo triunfaron en los 70 como integrantes del dúo Pecos. Con una música romántica dirigida al público femenino, se convirtieron en todo un fenómeno fan a finales de la década y principios de los 80.

Letra de Acordes

Cuando el silencio ensordecía el sentido de mi vida

y quería volver a nacer.

Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas

y quería volver a nacer.

Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada,

imaginaba tu amor.

Luego, ya metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas

y quería llorar.



Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti,

al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.

Luego al verte sonriendo con cara de felicidad,

yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí.



Luego, observando tu alegría,

olvidaba mi egoísmo y volvía a vivir otra vez.

Cuando ya la noche aparecía

y te ibas con el día,

y de vuelta a empezar.

Yo, ya metido en tus entrañas,

despertaba y tú no estabas

y quería llorar.



Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti,

al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.

Luego al verte sonriendo con cara de felicidad,

yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí.