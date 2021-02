En este programa hemos tratado de uno de los grandes placeres de la vida: el de la comida. La comida vista desde y a través de la publicidad. Recordaremos anuncios que, sin duda, forman parte de nuestra vida. Quién no se acuerda del jingle: ‘Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Cola Cao...’. Productos como este marcaron una época, una generación de niños que crecieron “fuertes y hermosos”

De los niños rollizos, a la comida light

Hemos hecho un recorrido, a través de la publicidad, de la comida tradicional de nuestro país. Aquellos platos típicos que no faltan en los anuncios aunque lo que vendan sea un coche o un teléfono móvil. Viajaremos en el tiempo para recordar cómo eran entonces las comidas que preparábamos en casa, la obsesión de las madres tras la posguerra para tener a sus hijos rollizos con la Maizena y si no les daban un buen traguito de Kina San Clemente, “que da unas ganas de comerrrrr”. También hemos hecho los kilómetros que hagan falta hasta el pueblo, porque “como en el pueblo no se come en ningún sitio”.

En esta quinta entrega de Los Anuncios de tu vida ha habido sitio también en la mesa para la comida internacional. Las fronteras se abren y desde lejos llegan un sinfín de productos de distintos rincones del planeta. La publicidad nos los puso en bandeja. Como nos abrió las puertas del mundo del congelado, de la comida rápida, de la comida precocinada. Los tiempos corren y ya no estamos para preparar mucho guiso, ni comida de cuchara. Así que los pasillos de los congelados de los supermercados se convierten en zona frecuentada por amas de casas prácticas, solteros y estudiantes lejos de casa en busca de unas lentejas como las de la abuela o unos canelones caseros…No tenemos tiempo y como dice la abuela de la fabada “dai prisa, dai prisa”, pero cuando tenemos este rico plato delante, el reloj debería pararse.

Otra de las culturas gastronómicas que ha entrado en nuestras cocinas a través de la publicidad son los productos light, bio, con omega 3… La leche ya no tiene lactosa, otros prefieren soja, todo viene cargado de vitaminas y minerales, oligoelementos y muchos términos del estilo que se han colado en nuestro lenguaje en los últimos años. La publicidad nos ha ayudado a entender un poco mejor cómo benefician estos nuevos productos a nuestro organismo, aunque muchos anuncios parecen informes médicos con tanta gráfica y explicación científica.