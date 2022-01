Recuerdo que cuando vi cómo rodaba una lágrima por la mejilla de Shimaa, se me hizo un nudo en la garganta. No sabía todavía lo que había dicho –tuve que esperar a la traducción- pero supe que sufría y que se sentía sola. Y así era en realidad. Su historia nos acompañó a José Luis de la Torre, Ignacio Villanueva y a mí durante el resto del viaje, era la historia del sufrimiento en soledad, como el de la mayor parte de los iraquíes, pero era también una historia de esperanza. La propia Shimaa repartiendo ejemplares de la publicación en la que trabaja es el mejor reflejo de esa esperanza. La imagen de su lágrima y ella misma se convirtieron en nuestro título: “El desgarro de Irak”.

Es el desgarro del Irak de hoy, de un país inestable, desvertebrado y pasto de las tensiones étnicas y religiosas , que vive bajo la amenaza del zarpazo de las bombas de los fanáticos de la sinrazón. No ha sido éste un reportaje fácil, ha sido duro, no sólo por las largas jornadas de trabajo –esas son habituales- sino por la tensión durante nuestros traslados y rodajes en el exterior y por las horas de espera en los atascos y en los innumerables controles y en las comisarías y centros oficiales para obtener un permiso que, a veces, nunca llegó . Pero, ha sido, a la vez y sobre todo, apasionante y enriquecedor a nivel personal.

El lenguaje universal del fútbol

Fueron muchos los iraquíes con los que hablamos. Y no recuerdo una palabra desagradable hacia nosotros, recuerdo eso sí su hospitalidad, sus intentos de hacerse entender cuando nuestros respectivos idiomas intentaban levantar un muro entre nosotros, y nunca se me olvidará ese lenguaje universal del fútbol, y la inevitable pregunta: ¿Barça o Real Madrid? Lo peor era cuando esa “terrible” pregunta la hacía un policía o un militar y el permiso podía depender de mi respuesta. Confieso que en alguna ocasión estuve a punto de traicionar mi “madridismo”, cuando en la mirada de mi “interrogador” percibí cierta predilección por los de Guardiola.

Y es difícil olvidar a Mohammad, nuestro guía, traductor, conductor, nuestro “ángel de la guarda”. Cada vez que mi paciencia occidental llegaba al límite y me colocaba al borde de un ataque de nervios, recuerdo cómo me miraba con una sonrisa y me decía: what a wonderful life!!! (si estábamos en el coche, además, nos ponía la canción). La verdad es que tenía el efecto de un placebo. ¡Ojalá Mohammad y los iraquíes encuentren pronto esa vida maravillosa!