La defensora del espectador, Elena Sánchez, entrevistó en el programa "RTVE responde. El programa de la Defensora" a Eva Cebrián, directora de Programas de TVE el pasado sábado, sobre la preselección de Eurovisión de TVE, la gala Destino Oslo y sobre la transparencia del proceso, entre otros. La entrevista comenzó por el incidente protagonizado por John Cobra, en el que el rapero se dirigó con insultos a los insistentes después de ser abucheado durante su actuación con el tema "Carol".

Según Eva Cebrián, fue "la nota negativa de una gala que transcurrió perfectamente". Así, lamentó "profundamente" lo sucedido y pidió disculpas en nombre de TVE. A su juicio, la reacción de la presentadora de la gala, Anne Igartiburu, como la del jurado, fue "la mejor que podían tener en ese momento y se resolvió correctamente". En cuanto al ganador de la gala, Daniel Diges, según Cebrián, la "canción es perfecta para Eurovisión" y creeo que puede conseguir que "Algo pequeñito" se convierta en algo muy grande.

Preocupación de los seguidores

Elena Sánchez reveló que su departamente recibe muchos correos sobre Eurovisión sobre el proceso de preselección. Una usuaria, Ernestina Arlandis manifestó desde Alicante que, a su parecer, el sistema que utiliza TVE para elegir al representante en Eurovisión es democrático, pero opina que no es igualitario porque no todo el mundo tiene las mismas opciones. "Hay gente que tiene club de fans y hay gente que no la conoce nadie. Pienso que TVE debería aplicar un filtro de calidad para que a la final lleguen canciones y cantantes y no frikis que están apoyados por foros de dudosa ética", dijo.

La directora de Programas de TVE se mostró de acuerdo con Ernestina y explicó que este es el tercer año consecutivo en que se produce esta convocatoria abierta y democrática y que también "conlleva sus riesgos". "Cada año hemos introducido nuevas normas, algunas directamente desde la UER, como el año pasado, que introdujimos al jurado para la preselección y la selección final. Nosotros estamos en continuo reciclaje, sí que pensamos que debemos incluir algunos filtros o introducir alguna nueva, en la selección online que nos pueda garantizar la mayor calidad del representante", reveló a la defensora. Asimismo, TVE pretende continuar con esa convocatoria abierta, porque, según dijo Cebrián, "la búsqueda de talento puede ser más amplia que si la limitamos sólo a profesionales".

Sobre la eliminación de candidatos Eva Cebrián explicó que TVE se reserva el derecho, en las bases de la convocatoria de preselección, de quitar o desclasificar alguna de las candidaturas. "En el primer filtro podemos ver que se cumplen todas las normas, que es una canción inédita, que no es un plagio, pero gracias a la ayuda de muchos internautas, y, sobre todo, de los eurofans, se pueden detectar que incumplen esas bases". Así, afirmó que para TVE lo primordial es que se cumplan las normas y que si se detecta alguna anomalía, enseguida se descalifican.

El control de los votos Por su parte, el director de Contenidos Ricardo Villa de RTVE.es, habló en el programa de la Defensora sobre el control de los votos emitidos en Internet. De los 5,7 millones de votos emitidos se eliminaron 1,5, resultado del control diario exhaustivo realizado por el equipo técnico la web de Eurovisión de TVE. "El control se hace a través de la huella que deja cada voto desde el ordenador y el correo electrónico", contó.