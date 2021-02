¿Cantas bien? ¿Tienes una buena canción que pueda representar a Televisión Española en Eurovisión? Pues entonces te buscamos. Te necesitamos. Tu país te necesita. Como cada año, se acerca el Festival de Eurovisión, y este año, más que nunca, tú puedes ser quien tenga el orgullo de subirse al escenario en Oslo y convertir a España en ganadora del festival musical más importante del mundo.

Televisión Española ya está buscando al candidato que la represente en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en Oslo el próximo 29 de mayo. El viernes 4 de diciembre a las 12:00 h abriremos el plazo para presentar las candidaturas, así que ya puedes ir trabajando en la tuya. En la web oficial de Eurovisión 2010 irás encontrando toda la información de cómo puedes convertirte en candidato.

Requisitos

Votaciones

55ª edición

Bases

--

Consulta las bases para ver si tu canción se ajusta a las normas. Si no, ya puedes ir pensando en la letra y la música de tu nueva propuesta. No lo olvides, tu país te necesita, anímate.



* La canción (letra y música) debe ser original, e inédita, es decir que no se haya comercializado y/o interpretado públicamente, ni tampoco colgado en Youtube, MySpace o cualquier otra página de Internet, hasta el 1 de octubre de 2009.



* El/los artistas debe poseer los derechos de propiedad intelectual e industrial de la canción, de su nombre artístico, etc



* La canción debe tener una duración máxima de TRES minutos



* El número máximo de personas que interpretan la canción en escena (entre cantantes, músicos, coros y bailarines) es de SEIS personas. Todas las voces habrán de ser en directo. No se permiten animales en escena. La Televisión Participante se reserva el control de la dirección artística de la puesta en escena.



* Los intérpretes deben tener cumplidos los 16 años a la fecha de la primera Semi-Final, (que hayan nacido antes de mayo de 1994).



* La letra no debe ser conflictiva o irrespetuosa ni tener mensajes ideológicos



* Los participantes deben acreditar la residencia en España desde hace al menos dos años

* Ningún artista puede competir por más de un país en el Festival de Eurovisión en un año dado.

* Los artistas actuarán en directo en el escenario, acompañados por una grabación de backing-track que no contendrá voces de ningún tipo ni cualquier imitación vocal.

* Cambios en la letra, el nombre de el/los artista/s o del grupo, el título de la canción y el idioma de interpretación (es decir, todos los títulos que aparecerán impresos en materiales tales como publicidad, carátulas de CD y folletos) sólo estarán permitidos hasta la fecha de entrega a la UER en la reunión en marzo.

* El cantante/grupo autoriza a RTVE, con carácter de exclusividad, para utilizar su canción y el videoclip de presentación. Esta exclusividad se mantendrá durante todo el periodo de selección y por 90 días adicionales a la conclusión del mismo. RTVE podrá emitir los mismos en cualquier programa, promo o en la web de RTVE, así como en sus servicios de móviles, de forma completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada.

* El/los participantes deberán ser titulares exclusivos y ostentar, sin limitación o condición alguna, con facultad de cesión exclusiva a terceros, la totalidad de los derechos de explotación sobre la canción presentada, comprometiéndose a ceder los mismos de resultar elegido, de acuerdo con el alcance y condiciones requeridos por UER y TVE, S.A.



* El/los participantes deberán ser titulares exclusivos y ostentar, con facultad de cesión exclusiva a terceros, sin limitación o condición alguna, la totalidad de los derechos sobre su nombre artístico, marca que les designe o elementos distintivos de su imagen artística, así como capacidad de actuación plena e incondicionada referida al desarrollo actual y futuro de sus actividades artísticas, con la finalidad de cumplir con los requisitos marcados por EUR y TVE, S.A. de resultar seleccionada su canción.

* Los participantes deberán ser titulares exclusivos y ostentar, sin limitación o condición alguna, con facultad de cesión exclusiva a terceros, la totalidad de los derechos de explotación sobre la canción presentada.



* El/los artista/s seleccionados estarán a disposición gratuita de TVE/RTVE para participar en el 55º Festival de la Canción de Eurovisión organizado por la UER, y en cualquier programa de TVE y RTVE que lo requiera, directamente o a través de quién TVE designe, desde el mismo momento de su elección hasta la celebración de la Final del Festival, y también en cualquier acto posterior a su regreso a España hasta el final de junio de 2010, desarrollando todas las actividades relativas a la preparación y ensayos, documentación, viajes, actos de prensa y promoción, así como la interpretación de la Canción seleccionada. En ningún momento del periodo mencionado, el intérprete asociará a su imagen o vestuario ninguna marca distinta de las pertenecientes a la Corporación RTVE sin autorización de TVE. El Intérprete también estará disponible para participar y actuar en cualquier programa de RTVE que lo solicite, y en las condiciones habituales que se acuerden, desde julio de 2010 hasta la celebración del siguiente Festival de Eurovisión en mayo de 2011.

* La organización de la selección de los aspirantes a representar a España en el Festival de Eurovisión 2010 se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier cantante o grupo que no cumpla con las bases legales en cualquier momento del proceso.



* En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RTVE comunica a los participantes que los facilitados como consecuencia de su participación en este concurso y que tienen la consideración de datos de carácter personal, se incluirán en un fichero de datos personales, salvo que en el apartado concreto se especifique otra cosa. Dicho fichero cumple con todos los requisitos legales.



Los usuarios prestan su consentimiento a que los datos de carácter personal facilitados sean comunicados a las entidades colaboradoras de RTVE que resulte necesario como desarrollo del proceso de selección, o las actividades posteriores consecuencia del mismo en el caso de resultar elegida su canción.

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), dirigiendo un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a RTVE. Volver