Daniel Diges canta "Algo pequeñito"

"Algo pequeñito" es un tema compuesto por Jesús Cañadilla, Daniel Diges, Alberto Collado y Luis Miguel de la Varga.

Jesús Cañadilla es periodista, seguidor del festival de Eurovisión y compositor. Es el autor de "Algo pequeñito". Como ha explicado Cañadilla a la web oficial de Eurovisión de TVE, el tema nació con la idea de volver al Eurovisión clásico, donde lo importante era la melodía y la interpretación del cantante. El concepto fue volver a los eurofestivales clásicos.

Cañadilla afirma que su intención era hacer una canción "pequeña", con una base rítmica clásica de vals y que se alejara de lo que actualmente se considera "eurovisivo", es decir, un ritmo más bailable. "Algo pequeñito" trata sobre la necesidad de contar con las pequeñas cosas que mantienen viva una pareja, un tema inspirado en su propia vida.

Letra de "Algo pequeñito:

Algo pequeñito, algo chiquitito

Una rosa blanca, una caricia,

un beso dulce y un perdón.

Algo pequeñito, algo chiquitito,

un gesto tierno, una mirada,

un abrazo, una flor.

Algo pequeñito, algo chiquitito,

un simple te quiero con dulzura

uon cariño y con pasión.

Es lo que te pido amor,

Mi vida se derrumba, me partes el corazón

Trata pronto de cambiar,

El tiempo se termina ahora de verdad

[Estribillo]

Algo pequeñito, oh oh oh ooooh

Algo chiquitito, oh oh oh ooooh

Cosas simples que ahora no me das,

que te pido con locura si no quieres terminar.

Algo pequeñito oh oh oh ooooh

Algo chiquitito oh oh oh ooooh

En tus manos tienes la ocasión,

hoy decides si quererme

o romperme el corazón.

Algo pequeñito, algo muy bonito,

Tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor.

Has sabido comprender

que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder.

Ahora trata de cambiar,

El resto de las cosas ya se arreglarán

[Estribillo]

Algo pequeñito oh oh oh ooooh

Algo chiquitito oh oh oh ooooh

Cosas simples que ahora sí me das,

Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar.

Algo pequeñito oh oh oh ooooh

Algo chiquitito oh oh oh ooooh

En tus manos tienes la ocasión

decidiste tú quererme y no romperme el corazón

no romperme el corazón

Algo pequeñito oh oh oh ooooh

Algo chiquitito oh oh oh ooooh

Cosas simples que ahora no me das

que te pido con locura si no quieres terminar.

Algo pequeñito oh oh oh ooooh

Algo chiquitito oh oh oh ooooh

En tus manos tienes la ocasión

Tú decides si quererme o romperme el corazón.