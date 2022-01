15 - Meto el cipol en la máquina para fichar. 1.20 a.m. Me encuentro con un compañero. 'y al final qué, ¿te vas a dejar crecer el pelo?' Es la pregunta que más veces me han hecho en el último año. Bajo al garaje. Cojo el coche. Hago el mismo recorrido de vuelta de estos últimos 4 años. Mientras escucho música, voy dando vueltas a las colas de fútbol que nunca entiendo. Y a los rótulos, que siempre me hacen sonreír. El último: 'Con un par...' Así, terminado en puntos suspensivos.

14 - Reunión del equipo. No tenemos sala para reunirnos, nunca la pedimos. Estamos todos en la redacción, sentados en las mesas, si no hay para todos, se ocupan un par de sillas. '¿Otra vez África?¿De politequeo nada, que han dicho lo mismo de ayer. ¿No vamos a dar esto?/ No/ ¡Pero si lo han dado todos!/ ¿Y? No es noticia?' Discutimos como siempre y, como siempre, cuando acabamos nos vamos a tomar un café.

13 - Nos han dado otro premio. Nos vamos a Cádiz a recogerlo Iñigo, Rafa, Bielsa, Eva y yo. El fin de semana siguiente alquilamos una casa rural y nos vamos con todo el equipo a celebrarlo. Edición, realización, redacción y producción. Bailando hasta las mil en el salón. Y cantando. Nos las sabemos todas y, si no, nos las inventamos.

12 - Es Navidad. Queremos hacer algo especial. Alguien dice que nos disfracemos y nos marquemos un tecktonic. Y vamos y lo hacemos con un par.

11 - Internet. Tengo que escribir un post cada semana. ¡Funciona! Es nuestro primer contacto directo con los espectadores y sale muy bien. Me encanta conocerles, leerles, saber lo que piensan... creo que nos parecemos bastante. Ellos dan sentido a todo lo que hacemos cada noche. Llegan decenas de comentarios a los post. El más concurrido: 'La historia completa de mis fracasos sexuales'(¡¡!!)

10 - Cambios otra vez. Horario indefinido. 25 minutos. Iñigo pasa a la edición. Rafa vuelve a La 2. Arrancamos de nuevo.

9 - Las entrevistas de La2n que casi siempre gestionan Paz y Carlos. Michael Stipe se ha emocionado por unas palabras que le dedica Patty Smith. Y llora. Y a mí se me saltan las lágrimas. Viene Andrés Calamaro con su mate uruguayo y a mí me deja sin palabras. Nos tomamos una copa con Sabina y a mí la vida me suena maravillosa.

8 - Las conversaciones con Román. El del bigote. Estamos uno al lado del otro, pero todo el rato nos mandamos mensajitos con el ordenador. Si hay alguno desconcertante, nos asomamos por detrás de las pantallas, nos miramos y nos decimos: '¿Qué?'. Me enseña muchas cosas. Entre otras, que hay que ser directos, que sea natural, que sea yo.

7 - Estoy en maquillaje. Cati y yo no hablamos, nos confesamos. Luego paso a peluquería. Cuando me miro en el espejo pienso en la suerte que tengo. No sé cómo lo hacen, pero siempre consiguen ponerte la cara guapa.

6 - Cambios en La2n. 45 minutos. Incluye una entrevista diaria en directo en el plató. Llega Román con Carlos, con María y con Raquel, que va a hacer los deportes.

5 - Primera fiesta de Miradas. 'Mara, la gala la vas a presentar tú'. La sala está petada. Nunca había hablado delante de tanta gente. Todo el mundo de la cultura está ahí delante. Y los jefes. Y todos mis compañeros. Y todos mis amigos. Se apagan las luces. Salgo al escenario.

4 - La política nacional. La política internacional. Las historias paralelas. Los 'No comment'. Los rótulos. Las músicas. El buceo en Internet. Montar. Escribir. El compromiso.

3 - Llego a TVE. Me presentan al equipo. Pongo caras a las voces que había escuchado tantas veces desde casa. Me dan ganas de saludarles quitándome el sombrero, pero no llevo. Se me nota nerviosa, pero tan contenta. Bajo al estudio por primera vez. Oigo: 'Dentro'. Digo: 'Hola, ¿qué tal?'. Me tiembla la voz.

2- La comida con Georgina y con Parra, mis primeros editores. Nos acabamos de conocer, pero lo pasamos en grande. Arreglamos el mundo. Lo ponemos patas arriba y lo volvemos a poner en su sitio en menos de 3 horas. Cuando voy a casa, me siento feliz .

1 - Suena el teléfono. 'Soy Fran Llorente. Queremos que hagas La 2 noticias'. Casi me caigo de la silla. 'Oye... ¿tú has visto alguna foto mía?- le digo. 'Sí - me dice- ¿por qué me lo preguntas?'. 'Me acabo de rapar el pelo'. '¿Y? 'Nos interesa tu cabeza, no tu pelo'. Me caigo de la silla.