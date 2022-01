Con tan solo 15 años, Ricardo Gómez es uno de los rostros más populares de la televisión de nuestro país. Y es que lleva once temporadas dando vida en la pantalla pequeña a Carlitos, el hijo pequeño de la familia Alcántara e hilo conductor de la serie 'Cuéntame cómo pasó'.

Su trabajo en la exitosa serie de TVE no ha pasado desapercibido y ha sido reconocido por la Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA), que anoche le entregó una Citación Especial de Excelencia por su participación en la serie durante todos estos años.

Ricardo Gómez -que dedicó el premio a 'todo el equipo' de 'Cuéntame' y a su madre porque es 'la que me ha permitido venir a Nueva York'- recogió el galardón en The Players, lugar de reunión por excelencia de la comunidad teatral neoyorquina y se suma así a la lista de otras figuras relevantes que, durante los últimos años, han sido premiados por HOLA como Alfonso Cuarón, Alfred Molina o Antonio Banderas.

La Organización Hispana de Actores Latinos fue fundada en 1975 por un grupo muy entusiasta de actores hispanos con la misión de defender, promover y expandir las oportunidades laborales y eliminar todo tipo de estereotipo negativo del actor latino en el medio anglosajón.