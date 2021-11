Alfonso y Ana, una boda inminente, según los fans

Suenan campanas de boda en "Amar en tiempos revueltos" . El inspector de policía Héctor Perea ya pidió a Pascual la mano de su hija , Teresa. Y en los úlitmos episodios Alfonso reconoció a su hermana que se casaría con Ana sólo si tuviese dinero para mantenerla. A pesar de ello,de la encuesta anterior no dudan que el hijo de los García y la heredera de los Rivas sEn aquella época una mujeral hombre con el que se casaba y mucho menos si pertenecía a una clase inferior. A pesar de ello, la relación entre Ana y Alfonso ha logrado salir adelante.por el que han apostado el 56,6% de los usuarios (2.412 clicks), que ya ven en esta pareja un futuro y feliz enlace matrimonial.Sin embargo, el 35,7% (1.524 clicks) de loshan optado por la respuesta más polémica: Ana no llegará a casarse con su pretendiente porque en realidad. Una relación imposible en los 50 por la represión que el régimen ejercía sobre los homosexuales. ¿Dejarán Ana y Teresa los prejuicios que existían?, ¿ o se casarán con sus respectivosPor último, el 7,7% de los internautas (329 votos) eligieron el. La relación entre Ana y Alfonso no prosperará porque él tiene mucho orgullo y no quiere estar con una mujer que tengaLa muerte de la matriarca del clan Rivas fue un bombazo la semana pasada. Nadie se podía creer lo que estaba viendo y sobre todo el repentino accidente que le llevo a la muerte. Por eso, os preguntamos ¿qué pensais sobre la muerte de Encarna? ¡Para votar en la nueva encuesta, pincha aquí!