Lo último de Brad Pitt, Ethan Hawke y Russell Crowe, estrenos destacados en 'Días de Cine'
- Francesco Carril, actor de ‘El mal padre’, padrino de la semana. Entrevista completa disponible en la web del programa
- El programa se emite esta semana el domingo 29 de noviembre, a las 19:35 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ se fijará esta semana, en su emisión excepcional en domingo, en ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, lo último de David Fincher protagonizado por Brad Pitt; y ‘Oro sin ley’, con Ethan Hawke y Russell Crowe, entre otros títulos. Lo hará de la mano del actor Francesco Carril, uno de los protagonistas de ‘El mal padre’, de Roberto Bueso, y actor fetiche de Jonás Trueba, con quien ha trabajado en seis películas.
Comenzará el repaso a la cartelera con ‘Oro sin ley’, un thriller ambientado en la Gran Depresión protagonizad por Ethan Hawk y Russell Crowe. A continuación, la película francesa de terror ‘Sanguine’, dirigida por Marion Le Corroller; la nueva cinta de animación de Disney ‘Hechizo: bienvenidos a Hexe’; la película irlandesa ‘Todo el mundo quiere a Bill Evans’, un biopic sobre el legendario pianista de jazz; y la divertida y gamberra comedia ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, spin off de ‘Érase una vez en Hollywood’, con guion de Quentin Tarantino, dirección de David Fincher y Brad Pitt como protagonista.
El espacio de cine de La 2 se detendrá también en tres estrenos españoles: el drama ‘Un hombre en un puente’, de David Martín de los Santos, protagonizada por Roger Casamajor y Belén Cuesta; ‘Hermanas’ dirigida por Ione Hernández y protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya; y ‘El pezón de Elena’, de Esteban Magaz, con Silvia Acosta y Roberto Álamo.
Completan los estrenos cinco documentales ‘Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés’, un retrato del artista cubano y su legado; ‘Taranta’, sobre el mundo que rodea a la fábrica Santana en Linares; ‘Kotodama, el camino del espejo’, en torno a la caligrafía japonesa y su vínculo espiritual; ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, que recupera el legado del cineasta;y ‘La maleta de Álex’, una producción que narra el viaje a España de Dodó -la hija adoptada en China por el fallecido actor Álex Angulo- para reconstruir su memoria artística y personal.
Como cada semana, las recomendaciones completan la edición de ‘Días de cine’.