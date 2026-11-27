‘Días de cine’ se fijará esta semana, en su emisión excepcional en domingo, en ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, lo último de David Fincher protagonizado por Brad Pitt; y ‘Oro sin ley’, con Ethan Hawke y Russell Crowe, entre otros títulos. Lo hará de la mano del actor Francesco Carril, uno de los protagonistas de ‘El mal padre’, de Roberto Bueso, y actor fetiche de Jonás Trueba, con quien ha trabajado en seis películas.

Francesco Carril

Comenzará el repaso a la cartelera con ‘Oro sin ley’, un thriller ambientado en la Gran Depresión protagonizad por Ethan Hawk y Russell Crowe. A continuación, la película francesa de terror ‘Sanguine’, dirigida por Marion Le Corroller; la nueva cinta de animación de Disney ‘Hechizo: bienvenidos a Hexe’; la película irlandesa ‘Todo el mundo quiere a Bill Evans’, un biopic sobre el legendario pianista de jazz; y la divertida y gamberra comedia ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’, spin off de ‘Érase una vez en Hollywood’, con guion de Quentin Tarantino, dirección de David Fincher y Brad Pitt como protagonista.

El espacio de cine de La 2 se detendrá también en tres estrenos españoles: el drama ‘Un hombre en un puente’, de David Martín de los Santos, protagonizada por Roger Casamajor y Belén Cuesta; ‘Hermanas’ dirigida por Ione Hernández y protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya; y ‘El pezón de Elena’, de Esteban Magaz, con Silvia Acosta y Roberto Álamo.

Completan los estrenos cinco documentales ‘Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés’, un retrato del artista cubano y su legado; ‘Taranta’, sobre el mundo que rodea a la fábrica Santana en Linares; ‘Kotodama, el camino del espejo’, en torno a la caligrafía japonesa y su vínculo espiritual; ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, que recupera el legado del cineasta;y ‘La maleta de Álex’, una producción que narra el viaje a España de Dodó -la hija adoptada en China por el fallecido actor Álex Angulo- para reconstruir su memoria artística y personal.

Como cada semana, las recomendaciones completan la edición de ‘Días de cine’.