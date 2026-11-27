‘La Aventura del Saber’, uno de los espacios de servicio público más veteranos de TVE, ofrece nuevos contenidos de formación, divulgación, cultura y educación. La próxima semana contará con invitados como Lorenzo Silva, Montserrat Graell y Ricardo Moure.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el programa entrevista el próximo lunes 30 de noviembre a la doctora Montserrat Graell, psiquiatra del Niño y del Adolescente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, y experta internacional en este tipo de trastorno. Además, en el mismo programa, el escritor Lorenzo Silva, Premio Planeta 2012, será entrevistado para presentar su último libro, ‘Erguido hacia las estrellas’, en donde reconstruye la vida de Francisco de Vitoria.

Más invitados y nuevos temas de la semana

El martes 1 de diciembre, los presentadores del programa, Fede Cardelús y Mara Peterssen, hablarán del sentimiento de pertenencia con la psicóloga Laura Rojas-Marcos, y de la violencia en las aulas con el profesor Toni García Arias.

El miércoles 2 de diciembre abordarán la crisis energética mundial con el investigador del CSIC Antonio Turiel y analizarán la campaña electoral y las elecciones con dos de las profesionales del equipo de VerificaRTVE, Estefanía de Antonio y Blanca Bayo.

Además, el jueves 3 de diciembre, el protagonista será el biólogo y copresentador de ‘Órbita Laika’, Ricardo Moure, quien mostrará cómo los animales también tienen sus propios procesos democráticos. Este programa concluirá con una conversación con Juan Echanove, actor y líder del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO.