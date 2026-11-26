¿Qué hacer cuando descubres que toda tu vida se basa en una mentira? La 1 estrena el miércoles 2 de diciembre‘Dime quién soy’, un documental que cuenta el viaje de Dácil Vera para descubrir su identidad tras conocer, a los 40 años, que había sido una bebé comprada por sus padres. La producción, que tiene como telón de fondo al Patronato de Protección de la Mujer, se emite en ‘Lo hacemos público’, la ventana en prime time abierta por RTVE a documentales históricos.

Con 40 años, Dácil Vera supo que sus padres la habían comprado por 182.000 pesetas. Dácil no nació en Canarias, como creía, sino en Madrid. Y fue pagada a plazos, de 20.000 pesetas cada uno, durante tres años a un reconocido ginecólogo, el doctor Eduardo Vela, la única persona declarada culpable en España por la trama del robo de bebés.

En su búsqueda por clarificar su historia, Dácil se cruza con casos estremecedores de madres que perdieron de forma irregular a sus hijos recién nacidos, e hijos ya adultos que buscan a sus madres biológicas tras saber que fueron comprados o entregados en extrañas circunstancias. Historias como la de Gonzalo Ramírez que, como ella, también descubrió con 40 años que era adoptado.

‘Dime quién soy’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, descubre estas historias que tienen como telón de fondo al Patronato de Protección de la Mujer, una entidad que, entre 1941 y 1985, practicó la reclusión y la represión de miles de mujeres y desempeñó un papel fundamental en la trama de robo de bebés.