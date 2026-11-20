En el quinto aniversario del fallecimiento de Almudena Grandes, ‘Imprescindibles’ estrena este domingo ‘Almudena’. Un documental de Azucena Rodríguez coproducido por RTVE y presentado en el pasado Festival de Málaga en el que cuenta su manera de ver el mundo y de entender la vida y la escritura con sus propias palabras. Luis García Montero, su marido, se adentra en el vacío que deja su muerte y al hacerlo completa el retrato íntimo de una escritora que ha sabido como pocos contarnos nuestra vida.

‘Almudena’

Azucena Rodríguez, cuenta cómo en 2018, comenzó a hacer una película documental. “Llegué a rodar con ella lo que iban a ser parte de los mimbres de esa película, pero la pandemia, su enfermedad y su muerte, arrasaron con todo. Después del fallecimiento, hablé con Mariela Besuievsky, productora, para retomar la idea de hacer un documental sobre Almudena. Yo estaba todavía en pleno duelo y me costaba mucho enfrentarme a las imágenes en las que ella hablaba y reía, como si no hubiese pasado nada. Pero fue, precisamente, la idea de mantenerla viva, aunque solo fuese en la pantalla, lo que tiró de mí. Pensé que, si la película conseguía de algún modo mantener viva su memoria y la de su literatura, merecía la pena mi desconsuelo”.

El documental nos acerca a su manera de ver el mundo y de entender la vida y la escritura

Junto al material rodado con la escritora, el documental incluye entrevistas y conferencias de Almudena a lo largo de los años.

La estructura se organiza alrededor del viaje que Luis García Montero hace a Granada y a Rota (Cádiz), los dos lugares junto con Madrid, fundamentales en su geografía. En ese viaje la extraña en los sitios en los que han sido felices y reflexiona sobre el nosotros quebrado por la muerte, sobre la digna manera de vivir la enfermedad y de encarar el final y sobre la inevitable necesidad de volver a encontrarle sentido a la vida después de su pérdida.

El documental se completa con Mauro y Elisa, los hijos de Almudena; Mónica, su hermana y Lola, su tía. Ellos, junto con Luis, abren las puertas a la presencia de Almudena en la película y de su archivo fotográfico privado. A este material se suman las ilustraciones animadas de Almudena hechas por Ana Jarén, que captan situaciones esenciales de su vida y que vehiculan el paso a diferentes momentos de la película.

Como cuenta Azucena Rodríguez, la propuesta visual y la atmósfera que desea traducir, se construyen a partir de las imágenes del presente, en el que ella ya no está y que poseen un tono más nostálgico y meditativo, combinadas con las del pasado más cercano, las del rodaje realizado con ella. En estas últimas, aparece Almudena tal y como era, inteligente, rotunda y optimista, lo que aporta un colorido que contagia alegría.