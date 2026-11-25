Sofía Milán y María Vázquez protagonizan Alumbramiento, Paz Vega dirige y protagoniza Rita, con Sofía Allepuz, y Michelle Jenner pone voz a Bella. Tres historias que giran sobre el mismo tema: la violencia contra la mujer. RTVE se suma al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una programación especial e iniciativas de sensibilización bajo el lema ‘Cuerpos libres de violencia’, impulsado por el Observatorio de Igualdad, que vela por el cumplimiento de los compromisos legales en materia de igualdad de la corporación, haciendo un seguimiento de los contenidos de RTVE y garantizando en ellos el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Alumbramiento, de Pau Teixidor

España, 1982. Lucía, de dieciséis años, se queda embarazada y su madre decide trasladarla a Madrid para dar fin a esta situación imprevista y no deseada. La joven ingresa en Peñagrande, un centro para adolescentes embarazadas donde forjará una fuerte amistad con sus compañeras y descubrirá que se le quiere arrebatar aquello que todavía no tiene: su propia hija. La actriz Sofía Milán interpreta a Lucía y junto a ella vemos a María Vázquez, Carmen Escudero, Laura Gómez-Lacueva, Loles Gutierrez, Malena Gutiérrez, Paula Agulló y Claudio Villarubia.

Somos cine Somos cine - Alumbramiento En 1982, una adolescente embarazada ingresa en un centro de Madrid donde encontrará amistad y luchará por decidir el futuro de su hija rtve play

Alumbramiento trata los internamientos de adolescentes embarazadas y el robo de recién nacidos que se llevaron a cabo en España a principios de los años 80. La película es la historia de Lucía, pero Lucía es muchas mujeres, como Loli, Carmen, Mercedes, Marisol o Cecilia. "Cuando conseguí entrevistarme con mujeres que sufrieron este dolor irreparable, percibí un denominador común en sus vivencias: todas se sentían olvidadas. Por eso, y pese a ser una historia luminosa y para el gran público, Alumbramiento no deja de ser, en esencia, una película sobre la memoria”, cuenta el director.

Teixidor contactó con aquellas mujeres que un día fueron madres adolescentes a través de las redes sociales e hizo una intensa labor de búsqueda y rastreo de los nombres de algunas de aquellas chicas que pasaron por el centro de internamiento dePeñagrande. "Mujeres con la dignidad y entereza suficiente como para seguir forjando, a través de toda una vida, la identidad que les fue arrebatada".

La institución de Nuestra Señora de la Almudena, conocida como Maternidad de Peñagrande, era uno de los numerosos centros dirigidos por el Patronato de Protección de la Mujer, perteneciente al Ministerio de Justicia. Comenzó a estar operativo en 1955 para acoger a jóvenes solteras embarazadas, algunas de las cuales permanecieron retenidas a la fuerza hasta los 25 años. Se calcula que por sus instalaciones pasaban cada año 120 mujeres, muchas de las cuales sufrieron constantes presiones para renunciar a sus bebés y que fuesen dados en adopción, incluso de manera ilegal. RTVE play tiene la serie documental El Patronato, dirigida por Marisa Lafuente.

'Rita', dirigida por Paz VegaRTVE

Rita, de Paz Vega

Paz Vega debutó como directora con esta película, ambientada en 1984. La historia, que transcurre en Sevilla, se centra en la vida de Rita y Lolo, dos hermanos de 7 y 5 años de padres, hijos de una familia sencilla de clase obrera. Mari, la madre, sufre malos tratos y violencia doméstica, una situación terrible que el espectador conoce, y siente, a través de la niña. "Esos niños que no saben realmente lo que está pasando. Intuyen que algo va mal pero no saben lo que es. No saben por qué sus padres se llevan mal. Y a mí no me interesa explicar qué les pasa a los padres. Simplemente quiero mostrar como eso afecta a los niños, aunque no sepan lo que pasa", decía Paz Vega a RTVE cuando llevó su película a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).

La sevillana, que también firma el guion, contó que Rita es "una carta de amor a la infancia" y que se basó en sus recuerdos para hacerla. "He escrito sobre mi propia infancia, que también es la de los que tenemos una cierta edad y que nos reencontramos en una memoria compartida. Creo que es muy bonito que, en un país tan polarizado y dividido, podamos volver a un recuerdo común que nos une a todos: nuestra infancia”. En un momento de la película, Mari dice a su hija: ¡Estudia para que nunca tengas que depender de ningún hombre! “Esa frase me la dijo mi madre a mí. Es una frase que hemos escuchado muchas mujeres de nuestra generación de boca de nuestras madres, mujeres que sacrificaron su vida y que nos dieron ese consejo, somos ahora mujeres libres e independientes que podemos jugar otros papeles en la sociedad, y no solo el de madres y esposas al que, desgraciadamente, estaban abocadas casi todas ellas”. La niña Sofía Allepuz interpreta a Lucía, Paz Vega es Mari, Roberto Álamo es el padre. Completan el reparto Alejandro Escamilla, Daniel Navarro, Paz de Alarcón, Amada Santos y Margarita Asquerino. Rita está disponible en RTVE Play desde el miércoles 25 de noviembre a las 22:35 horas.

'Bella', película de animación basada la historia de Ana Bella EstévezRTVE

Bella, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco

Bella es una película de animación que aborda la violencia machista llevando al cine una historia real. Con las voces de Michelle Jenner y Víctor Clavijo se cuenta la vida de Ana Bella Estévez, una mujer sevillana que sufrió el maltrato físico y verbal de su marido. Vivió en el infierno durante once años, hasta que tuvo el valor y la fuerza para escapar de él, salir de casa con sus hijos y denunciar a su marido. "La historia de Ana Bella es similar a las de muchas mujeres en todo el mundo. Pero Ana Bella no solo dio ese gran paso de salir de ahí y reconstruir su vida, sino que se ha convertido en un motor de cambio para ayudar a otras mujeres en similares circunstancias. Es una historia muy potente y muy inspiradora”, decía Manuel H. Martín.

Ana Bella, que logró salir del maltrato y tener una nueva vida, quiso que su historia se conociera. Tanto ella como los directores pretendían llegar a la gente joven y para ello optaron por la animación. "Bella trata de violencia de género, pero tiene un fondo de educación emocional muy importante para todas y todos", señala el director. "Yo he salido de maltrato con resiliencia. Sigo confiando las personas, en el amor. Siendo la misma y no me pudo cambiar", dice la sevillana, que en 2008 creó Fundación Ana Bella que trabaja para que tengamos "una sociedad igualitaria libre de violencia hacia las mujeres". La cinta obtuvo el Premio Carmen a la Mejor Película de Animación de Andalucía. Bella estará disponible en RTVE Play desde el miércoles 25 de noviembre a las 01:55 horas.

Somos cine Somos Cine - Bella Desde niña Bella vive con su padre, deprimido por la ausencia de su madre. A los 18 conoce a Ponce, que promete ser su salvador y quererla siempre. rtve play

Contra la violencia de género

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

El BOE, en su artículo 1.1, define la violencia de género como aquella que, “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”