El filósofo, catedrático, ensayista y pedagogo José Antonio Marina es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas de TVE que dirige y presenta Jenaro Castro. Marina alerta sobre "los peligros del poder" y mantiene que "la propaganda es el aprovechamiento de la vulnerabilidad humana". Para el escritor y pedagogo "a los políticos no les falta educación emocional para fomentar la convivencia, la felicidad y la dignidad, sino que les falta educación moral".

Para el educador, "la adicción es la militancia de una debilidad", una teoría que sostiene en su último libro 'La vacuna contra las adicciones'. José Antonio Marina considera que "la inteligencia artificial no es peligrosa, lo son las personas". Y critica que "estamos predicando a nuestros jóvenes lo buena que es la felicidad fácil condenándoles a abdicar de toda la grandeza que hay en el ser humano".

Jenaro Castro y José Antonio MarinaPaula Adán Alonso

En la entrevista, José Antonio Marina denuncia que "el móvil está siendo una de las armas contra educativas más potentes, tal y como reconoce el informe Pisa". El catedrático, ensayista y filósofo apuesta por "la idea de la bondad como resolución de los problemas a cargo de la política con mayúsculas".

Marina se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa la comunicadora de RTVE Pepa Fernández), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).