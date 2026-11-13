Es noticia:

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre

Sandra Daviú presenta los resultados de la Lotería Nacional en un plató virtual, mostrando el primer premio de 300.000€ para el número 39430.Ver ahora
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 12/11/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de noviembre fue la siguiente:

34 - 9 - 25 - 3 - 30 - 26. Complementario: 41. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.384.888 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
CategoríasAcertantesPremio unitario
Primera (6)0BOTE
Segunda (5 + complementario)529.435,02
Tercera (5)80919,84
Cuarta (4) 4.451
24,80
Quinta (3)84.3314,00
Reintegro476.4470,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

21 - 4 - 10 - 45 - 32 - 33. Complementario: 24. Reintegro: 9. Joker: 6606881

Con una recaudación de 10.357.207 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.800.000 euros.

Reparto de premios
CategoríasAcertantesPremio unitario
Especial (6+Reintegro)0BOTE
1ª categoría (6)0BOTE
2º categoría (5+Complemetario)365.311,98
3ª categoría (5)2951.217,68
4ª categoría (4) 9.692
53,91
5ª categoría (3)174.3938,00
Reintegro1.003.354
1,00

Lista de premios Joker
CategoríasPremio Unitario
1ª (todas las cifras)66068811.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras)660688-/ -60688110.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras)66068-- / --068811.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras)6606--- / ---6881300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras)660---- / ----88150,00
6ª (2 primeras o últimas cifras)66----- / -----815,00
7ª (primera o última cifra)6------ / ------11,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 39430.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 52774.

Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 3.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.