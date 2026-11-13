Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de noviembre fue la siguiente:
34 - 9 - 25 - 3 - 30 - 26. Complementario: 41. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.384.888 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|5
|29.435,02
|Tercera (5)
|80
|919,84
|Cuarta (4)
| 4.451
|24,80
|Quinta (3)
|84.331
|4,00
|Reintegro
|476.447
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
21 - 4 - 10 - 45 - 32 - 33. Complementario: 24. Reintegro: 9. Joker: 6606881
Con una recaudación de 10.357.207 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|3
|65.311,98
|3ª categoría (5)
|295
|1.217,68
|4ª categoría (4)
| 9.692
|53,91
|5ª categoría (3)
|174.393
|8,00
|Reintegro
|1.003.354
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|6606881
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|660688-/ -606881
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|66068-- / --06881
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|6606--- / ---6881
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|660---- / ----881
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|66----- / -----81
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|6------ / ------1
|1,00
Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 39430.
El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 52774.
Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 3.
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.