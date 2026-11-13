Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de noviembre fue la siguiente:

34 - 9 - 25 - 3 - 30 - 26. Complementario: 41. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.384.888 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 5 29.435,02 Tercera (5) 80 919,84 Cuarta (4) 4.451

24,80 Quinta (3) 84.331 4,00 Reintegro 476.447 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

21 - 4 - 10 - 45 - 32 - 33. Complementario: 24. Reintegro: 9. Joker: 6606881

Con una recaudación de 10.357.207 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 3 65.311,98 3ª categoría (5) 295 1.217,68 4ª categoría (4) 9.692

53,91 5ª categoría (3) 174.393 8,00 Reintegro 1.003.354

1,00



Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6606881 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 660688-/ -606881 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 66068-- / --06881 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6606--- / ---6881 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 660---- / ----881 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 66----- / -----81 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------1 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 39430.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 52774.

Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 3.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.