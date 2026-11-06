Ràdio 4 es trasllada al Festival IN-EDIT per conversar amb Fermin Muguruza i Califato 3/4

El programa 'Territori Clandestí' de Ràdio 4 viurà una edició especial des del Festival IN-EDIT, la mostra internacional de documentals musicals que enguany celebra la seva 24a edició. Enregistrat als Cinemes Aribau de Barcelona, el programa visita la catifa vermella del certamen per conèixer de prop algunes de les seves propostes més destacades i conversar amb dos dels artistes protagonistes de l'edició.
Amb més de setanta produccions dedicades a la música en tota la seva diversitat, el festival es converteix en l'escenari ideal perquè 'Territori Clandestí' explori històries, trajectòries i mirades vinculades a la creació musical contemporània.
Un dels principals convidats del programa serà Fermin Muguruza, que presenta el documental ‘Fermin Muguruza FM 40 Tour’. La producció recull la gira amb què l'artista basc ha commemorat les seves quatre dècades sobre els escenaris i mostra l'impacte de la seva música i el seu pensament arreu del món. Durant l'entrevista, Muguruza repassarà les experiències compartides amb els públics i col·lectius que ha conegut al llarg d'aquest recorregut internacional.
El programa també conversarà amb els integrants de Califato 3/4, protagonistes del documental ‘Bale el effuerço que emo exo’. El grup sevillà reflexionarà sobre la seva manera d'entendre la música com una eina de reivindicació cultural, identitària i social, combinant tradició, llibertat creativa, irreverència i compromís amb la cultura andalusa.