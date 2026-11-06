La vampira del Raval, a 'Catalunya Fantàstica'

'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.
A 'Catalunya fantàstica', Albert Pla recorre els carrers del Raval per investigar la història d’Enriqueta Martí, una dona convertida en llegenda negra després de la seva detenció l’any 1912. Entre crims, rumors i titulars escandalosos, l’Albert es pregunta què hi havia realment darrere del mite de la 'vampira del Raval'.
Aquesta setmana a 'Catalunya Fantàstica', Albert Pla s’endinsa al Raval per reconstruir un dels casos més controvertits de la Barcelona de principis del segle XX: el d’Enriqueta Martí. Detinguda per haver segrestat una nena, la premsa de l’època la va convertir ràpidament en una assassina vinculada al segrest d’infants, la prostitució i l’elaboració d’ungüents amb restes humanes.
La premsa sensacionalista va convertir Enriqueta Martí en un monstre
Però la història de la 'vampira del Raval' també és la història d’una ciutat marcada per les seves llums i ombres...Per això l’Albert revisa els rumors i les informacions que van alimentar el cas per entendre com es va construir una figura monstruosa a partir dels titulars i del sensacionalisme de l’època.
La investigació porta l’Albert a endinsar-se també en l’univers dels vampirs i en la frontera entre realitat i ficció. Qui era realment Enriqueta Martí? Una assassina convertida en llegenda o una dona que va acabar sent el boc expiatori d’una trama molt més complexa, capaç de tapar les misèries de la Barcelona del seu temps?
'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.