'Atención Obras' recibe a Shuarma y Julio Cascán, de Elefantes

‘Atención Obras’ recibe esta semana a Shuarma y Julio Cascán, cantante y bajista de Elefantes, respectivamente. Cayetana Guillén Cuervo conversa con ambos por el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Para todos’. El disco reúne 10 canciones, entre ellas los singles de adelanto ‘No me arrepiento’, ‘Todo se está yendo a la mierda’ y ‘Solo mirar’.

Con más de 30 años de trayectoria, Elefantes es una de las bandas más carismáticas del pop rock español. Su sonido propio combina influencias del pop, el rock, el flamenco y la canción melódica. En 2014, el grupo fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop/Rock por ‘El Rinoceronte’. En 2024 celebró su 30º aniversario con una gira por España y México y, en 2025, conmemoró los 25 años de su álbum ‘Azul’. La formación actual está integrada por Shuarma, voz y composiciones; Alex Vivero, guitarra; Julio Cascán, bajo; y Miko Cassinello, batería.

Más música y teatro en la agenda cultural

En su agenda cultural, ‘Atención Obras’ recomendará varias citas imprescindibles y se acercará, en formato reportaje, a la trayectoria de la soprano catalana Sara Blanch, que ha interpretado más de 27 roles operísticos y es una de las voces más destacadas de su generación. El programa estará también con Por las Noches, banda madrileña que presenta su álbum ‘Chicos con suerte’, para descubrir las claves de su propuesta musical.

La semana se cerrará con un recorrido por la 34ª edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (MUTESAC), que se celebra en Alicante hasta el próximo 15 de noviembre.