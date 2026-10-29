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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 28 de octubre

Sorteo de la Lotería Bonoloto del 28/10/2026 - Ver ahoraVer ahora
Bonoloto 28 10 26
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 28 de octubre fue la siguiente:

16 - 43 - 45 - 36 - 22 - 35. Complementario: 44. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.517.336,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
CategoríasAcertantesPremio unitario
Primera (6)0
Segunda (5 + complementario)279.696,95
Tercera (5)731.091,74
Cuarta (4) 4.597
26,01
Quinta (3)83.9584,00
Reintegro501.8340,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.