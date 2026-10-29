Sorteo de la BonoLoto del miércoles 28 de octubre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 28 de octubre fue la siguiente:
16 - 43 - 45 - 36 - 22 - 35. Complementario: 44. Reintegro: 7.
Con una recaudación de 2.517.336,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.
BOTE
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|Segunda (5 + complementario)
|2
|79.696,95
|Tercera (5)
|73
|1.091,74
|Cuarta (4)
| 4.597
|26,01
|Quinta (3)
|83.958
|4,00
|Reintegro
|501.834
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.