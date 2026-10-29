Sorteo de la BonoLoto del miércoles 28 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 28 de octubre fue la siguiente:

16 - 43 - 45 - 36 - 22 - 35. Complementario: 44. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.517.336,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 Segunda (5 + complementario) 2 79.696,95 Tercera (5) 73 1.091,74 Cuarta (4) 4.597

26,01 Quinta (3) 83.958 4,00 Reintegro 501.834 0,50 BOTE

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.