Lois Docampo, nuevo director del Centro Territorial de RTVE en Galicia

El periodista Lois Docampo García (Ribadavia, Ourense, 1963) es el nuevo director del Centro Territorial de RTVE en Galicia. Sustituye a Ramón Valles, que abandona el cargo que venía ejerciendo en los últimos cuatro años.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su trayectoria profesional en la delegación de Santiago del diario ‘Faro de Vigo’, y colaboró con distintos medios como ‘El País’ y la Televisión de Galicia.

En 1989 se incorporó al Centro Territorial de TVE en Galicia, primero en la Unidad Informativa de Vigo y posteriormente en la sede central de Santiago. Especializado en la cobertura de la actualidad política y parlamentaria, y en la elaboración de reportajes en formato de larga duración sobre personajes como Eugenio Granell, Francisco Leiro o Ramón Sampedro.

Entre 1999 y 2001 dirigió el programa de divulgación ‘Pezas Mestras’, emitido en su versión castellana a nivel nacional por La 2 y también en TVE Internacional. En 2008 pasó a ocuparse del Fin de Semana, con habituales intervenciones en directo.

No es la primera vez que asume la dirección del Centro Territorial. En 2012 sustituyó en esa función a Xabier Fortes, con su marcha para conducir el espacio ‘La Noche en 24 Horas’.

Desde 2020, Lois Docampo ha venido ocupándose habitualmente de la edición de los informativos del Centro Territorial.