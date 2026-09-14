Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 13 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 13 de septiembre fue la siguiente:

4 - 15 - 12 - 30 - 26 - 5. Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 4.

Con una recaudación de 71.617 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.805.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 5 1.002,64 5ª (4 números + caballo ganador) 40 35,81 6ª (4 números) 332 8,63 7ª (3 números + caballo ganador) 1.080 2,91 Reintegro 6.890 1,00