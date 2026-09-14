Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 13 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 13 de septiembre fue la siguiente:
4 - 15 - 12 - 30 - 26 - 5. Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 4.
Con una recaudación de 71.617 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.805.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|5
|1.002,64
|5ª (4 números + caballo ganador)
|40
|35,81
|6ª (4 números)
|332
|8,63
|7ª (3 números + caballo ganador)
|1.080
|2,91
|Reintegro
|6.890
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 2 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 5 Cuarta carrera: 4 Quinta carrera: Primero: 1 Segundo: 4.
Con una recaudación de 18.288 euros, ha habido un boleto acertante de Categoría Especial, validado en Madrid.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|1
|11.495,40
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|1
|9.961,71
|2ª (5 caballos ganadores)
|5
|256,03
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|14
|91,44
|4ª (4 caballos ganadores)
|89
|14,38
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.