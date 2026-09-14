Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 13 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 13 de septiembre fue la siguiente:

36 - 5 - 54 - 25 - 39. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 3.956.551,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 16.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 16 12.648,84 4ª (4+0) 149 243,79 5ª (3+1) 885 46,91 6ª (3+0) 7.709 17,50 7ª (2+1) 15.726 6,60 8ª (2+0) 130.360 3,00 Reintegro (0+1) 285.880 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.