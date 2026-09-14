Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 13 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 13 de septiembre fue la siguiente:
36 - 5 - 54 - 25 - 39. Número clave (reintegro): 3.
Con una recaudación de 3.956.551,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 16.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|16
|12.648,84
|4ª (4+0)
|149
|243,79
|5ª (3+1)
|885
|46,91
|6ª (3+0)
|7.709
|17,50
|7ª (2+1)
|15.726
|6,60
|8ª (2+0)
|130.360
|3,00
|Reintegro (0+1)
|285.880
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.