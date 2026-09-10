Radio Clásica viaja a Londres para retransmitir en directo la 'Last Night of the Proms 2026' desde el Royal Albert Hall
- Clara Sánchez conducirá la retransmisión desde el Royal Albert Hall, con la Orquesta y Coro Sinfónicos de la BBC y destacados solistas
- Sábado 12 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en Radio Clásica
Radio Clásica viaja este sábado a Londres para retransmitir en directo desde el Royal Albert Hall la ‘Last Night of the Proms 2026’, uno de los acontecimientos más esperados del calendario musical internacional. La conexión comenzará a las 20:00 horas y la retransmisión se prolongará hasta las 23:30 horas.
La cobertura será posible gracias a la invitación de la BBC, que cada año acoge a una emisora internacional para realizar la cobertura de esta velada desde el propio Royal Albert Hall. En esta ocasión, Radio Clásica ha sido la elegida. Clara Sánchez estará al frente de la transmisión para acercar a los oyentes el ambiente y todos los detalles de esta gran fiesta de la música.
Sakari Oramo dirige la última noche de los Proms
La edición de 2026 estará protagonizada por el director Sakari Oramo, al frente de la Orquesta y Coro Sinfónicos de la BBC, los BBC Singers, la pianista Yuja Wang y el tenor escocés Nicky Spence. El programa incluye la ‘Obertura Candide’, de Leonard Bernstein; el ‘Concierto para piano’ de Samuel Barber, que se interpreta por primera vez en los Proms; y obras de Smetana y Dvořák. La velada culminará con algunos de los momentos más populares de la ‘Last Night’, como ‘Rule’, ‘Britannia!’, ‘Jerusalem’ o ‘Land of Hope and Glory’.
La noche contará además con tres estrenos mundiales fruto de encargos de la BBC: ‘Dithyramb’, de Samy Moussa; ‘Scotch Snap’, con arreglo de Stuart Calvert; e ‘Iris of Life’, de Anne Dudley.
23 conciertos de los Proms en Radio Clásica
Radio Clásica está ofreciendo este verano 23 conciertos de los Proms de la BBC. Entre ellos destaca el debut de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) en el festival londinense, con David Afkham al frente y Rafael Aguirre como solista. El concierto, retransmitido el pasado 19 de agosto por Fernando Blázquez, puede escucharse hasta el 18 de septiembre en ‘Festivales de verano’.
La programación continuará con otro debut esperado: el del violonchelista Pablo Ferrández, que el 22 de septiembre interpretará el ‘Concierto para violonchelo’ de Elgar junto a la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Vasily Petrenko, en ‘Concierto de verano’, con la presentación de Elena Horta.