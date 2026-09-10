Radio Clásica viaja a Londres para retransmitir en directo la 'Last Night of the Proms 2026' desde el Royal Albert Hall

Radio Clásica viaja este sábado a Londres para retransmitir en directo desde el Royal Albert Hall la ‘Last Night of the Proms 2026’, uno de los acontecimientos más esperados del calendario musical internacional. La conexión comenzará a las 20:00 horas y la retransmisión se prolongará hasta las 23:30 horas.

La cobertura será posible gracias a la invitación de la BBC, que cada año acoge a una emisora internacional para realizar la cobertura de esta velada desde el propio Royal Albert Hall. En esta ocasión, Radio Clásica ha sido la elegida. Clara Sánchez estará al frente de la transmisión para acercar a los oyentes el ambiente y todos los detalles de esta gran fiesta de la música.

Sakari Oramo dirige la última noche de los Proms La edición de 2026 estará protagonizada por el director Sakari Oramo, al frente de la Orquesta y Coro Sinfónicos de la BBC, los BBC Singers, la pianista Yuja Wang y el tenor escocés Nicky Spence. El programa incluye la ‘Obertura Candide’, de Leonard Bernstein; el ‘Concierto para piano’ de Samuel Barber, que se interpreta por primera vez en los Proms; y obras de Smetana y Dvořák. La velada culminará con algunos de los momentos más populares de la ‘Last Night’, como ‘Rule’, ‘Britannia!’, ‘Jerusalem’ o ‘Land of Hope and Glory’. La noche contará además con tres estrenos mundiales fruto de encargos de la BBC: ‘Dithyramb’, de Samy Moussa; ‘Scotch Snap’, con arreglo de Stuart Calvert; e ‘Iris of Life’, de Anne Dudley.