Sorteo de la BonoLoto del miércoles 2 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 2 de septiembre fue la siguiente:
47 - 49 - 27 - 36 - 28 - 21. Complementario: 43. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.709.730 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|171.459,70
|Tercera (5)
|69
|1.242,46
|Cuarta (4)
| 4.689
|27,42
|Quinta (3)
|90.520
|4,00
|Reintegro
|540.321
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.