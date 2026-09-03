Sorteo de la BonoLoto del miércoles 2 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 2 de septiembre fue la siguiente:

47 - 49 - 27 - 36 - 28 - 21. Complementario: 43. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.709.730 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 171.459,70 Tercera (5) 69 1.242,46 Cuarta (4) 4.689

27,42 Quinta (3) 90.520 4,00 Reintegro 540.321 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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