Dani Martínez se pone al frente del nuevo concurso musical de RTVE 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'
- Un programa familiar que conecta con la pasión por la música a través de generaciones
- Casting ya abierto en www.rtve.es/castinghitster
Dani Martínez será el presentador de ‘Hitster: el juego de los grande éxitos’, el nuevo concurso musical que prepara RTVE basado en el exitoso juego de mesa que ha conquistado a millones de jugadores en toda Europa. Uno de los comunicadores y showman más reconocidos del panorama audiovisual español se pone al frente de este formato en el que la música, el juego y la diversión serán los grandes protagonistas.
Presentador, actor y cómico, Dani Martínez ha construido una sólida trayectoria en televisión gracias a su estilo cercano, espontáneo y versátil. Su carrera despegó con formatos como ‘Tonterías las Justas’ y la popular serie ‘Aída’, consolidándose posteriormente con programas como ‘El Concurso del Año’ y como miembro del jurado de ‘Got Talent España’. Más recientemente, ha cosechado un notable éxito con ‘Martínez y Hermanos’, programa creado y presentado por él.
Sobre los escenarios triunfa con ‘Remember’, un espectáculo que combina humor, improvisación y recuerdos generacionales, reafirmando su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.
Dani Martínez vuelve a estar al frente de un concurso, un género que conoce bien y al que aporta su experiencia, su ritmo y su capacidad para conectar con los concursantes y la audiencia. "Hacía casi 10 años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo, con ‘Hitster’, me ilusioné y no me lo pensé porque estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente. En mi entorno, gente de todas las edades conoce y ha jugado a ‘Hitster’. Un concurso donde suenan todo el rato hits, cual verbena de tu pueblo, es un concurso donde yo quería estar. Divertido, mucha música y muy jugón. Lo tiene todo”, afirma el presentador.
Así es ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’
Dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.
Tras dar el salto a la televisión y convertirse en el estreno de entretenimiento en prime time más exitoso de la cadena alemana RTL de los últimos cinco años, el formato continúa su expansión internacional, con adaptaciones locales ya confirmadas en Países Bajos y Canadá. Producido por RTVE en colaboración con Fremantle, este nuevo concurso musical familiar se grabará en el centro de producción de RTVE en Sant Cugat.
Con este nuevo concurso, RTVE apuesta por el entretenimiento de calidad con un enfoque positivo y familiar. El juego pone a prueba los conocimientos musicales de los participantes de diferentes generaciones, tanto en plató como en casa.