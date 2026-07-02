Dani Martínez se pone al frente del nuevo concurso musical de RTVE 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'

Dani Martínez será el presentador de ‘Hitster: el juego de los grande éxitos’, el nuevo concurso musical que prepara RTVE basado en el exitoso juego de mesa que ha conquistado a millones de jugadores en toda Europa. Uno de los comunicadores y showman más reconocidos del panorama audiovisual español se pone al frente de este formato en el que la música, el juego y la diversión serán los grandes protagonistas.

Presentador, actor y cómico, Dani Martínez ha construido una sólida trayectoria en televisión gracias a su estilo cercano, espontáneo y versátil. Su carrera despegó con formatos como ‘Tonterías las Justas’ y la popular serie ‘Aída’, consolidándose posteriormente con programas como ‘El Concurso del Año’ y como miembro del jurado de ‘Got Talent España’. Más recientemente, ha cosechado un notable éxito con ‘Martínez y Hermanos’, programa creado y presentado por él.

Sobre los escenarios triunfa con ‘Remember’, un espectáculo que combina humor, improvisación y recuerdos generacionales, reafirmando su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.

Dani Martínez vuelve a estar al frente de un concurso, un género que conoce bien y al que aporta su experiencia, su ritmo y su capacidad para conectar con los concursantes y la audiencia. "Hacía casi 10 años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo, con ‘Hitster’, me ilusioné y no me lo pensé porque estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente. En mi entorno, gente de todas las edades conoce y ha jugado a ‘Hitster’. Un concurso donde suenan todo el rato hits, cual verbena de tu pueblo, es un concurso donde yo quería estar. Divertido, mucha música y muy jugón. Lo tiene todo”, afirma el presentador.