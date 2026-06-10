Casting abierto para 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', nuevo el nuevo concurso musical de RTVE: así puedes apuntarte

¿Te sabes las canciones que han marcado a varias generaciones? ¿Eres capaz de situar un éxito musical en el año en que se lanzó? RTVE abre el casting de Hitster: el juego de los grandes éxitos, su nuevo concurso musical.

Basado en el popular juego de mesa HITSTER, el programa enfrentará a dos equipos que deberán construir una línea temporal colocando canciones en el orden correcto según su fecha de lanzamiento. Desde clásicos inolvidables hasta los éxitos más recientes, cada acierto les acercará a la gran final.

Hitster pondrá a prueba la memoria musical, la intuición y los conocimientos de participantes de distintas generaciones, en un formato pensado para disfrutar y jugar en familia.

Si te apasiona la música y quieres demostrar cuánto sabes de los grandes éxitos de ayer y de hoy, ya puedes apuntarte al casting de Hitster: el juego de los grandes éxitos a través de este enlace o en el formulario que tienes a continuación.