La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona
- RTVE produirà el senyal internacional de l’acte, que es distribuirà a 190 països
- La cerimònia de presentació dels 23 equips participants es podrà seguir dijous 2 de juliol, a les 18:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona. Sota el lema 'Barcelona abraça el Tour', el pròxim dijous 2 de juliol de 2026, a partir de les 18:30 h, la ciutat convertirà la tradicional cerimònia del Grand Départ en una gran posada en escena televisiva d'alta creativitat i sense precedents, que es projectarà a 190 països. La 2Cat oferirà en directe aquest acte de presentació del Tour de França, que també es podrà seguir per RTVE Play Catalunya, amb la producció del senyal internacional a càrrec de RTVE.
Coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026, l’esdeveniment fusionarà l'èpica del ciclisme amb la cultura contemporània, el patrimoni i la creativitat. Els 23 equips participants iniciaran el recorregut al Recinte Modernista de Sant Pau i desfilaran per l'avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família, en una oportunitat única perquè els aficionats puguin veure de prop les grans figures del ciclisme mundial.
Un gran espectacle artístic i televisiu
Concebuda especialment per a l'ocasió, la cerimònia transcendirà el format protocol·lari tradicional per convertir-se en una experiència artística que combinarà música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular. Sota la direcció artística del reconegut dramaturg i director d'escena Martí Torras Mayneris, l’acte estarà conduït per tres periodistes de referència: Carlos de Andrés, Elisenda Pineda i Jordi Basté.
L'espectacle reunirà un ventall destacat d'artistes i formacions de l'escena cultural catalana i internacional. Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC, Fàtima Campos, Cor de Teatre, Doctor Prats, Jessica Arpin i Yldor Llach i Always Drinking Marching Band. La cultura popular també hi tindrà un paper protagonista amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família.
Una vetllada que dona el tret de sortida al Tour de França 2026 i que es pot seguir dijous, 2 de juliol, a les 18:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.