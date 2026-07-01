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Comunicación RTVE

La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona

  • RTVE produirà el senyal internacional de l’acte, que es distribuirà a 190 països
  • La cerimònia de presentació dels 23 equips participants es podrà seguir dijous 2 de juliol, a les 18:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona
La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

La 2Cat ofereix en directe la cerimònia inaugural del Tour de França 2026 des de Barcelona. Sota el lema 'Barcelona abraça el Tour', el pròxim dijous 2 de juliol de 2026, a partir de les 18:30 h, la ciutat convertirà la tradicional cerimònia del Grand Départ en una gran posada en escena televisiva d'alta creativitat i sense precedents, que es projectarà a 190 països. La 2Cat oferirà en directe aquest acte de presentació del Tour de França, que també es podrà seguir per RTVE Play Catalunya, amb la producció del senyal internacional a càrrec de RTVE.

Coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026, l’esdeveniment fusionarà l'èpica del ciclisme amb la cultura contemporània, el patrimoni i la creativitat. Els 23 equips participants iniciaran el recorregut al Recinte Modernista de Sant Pau i desfilaran per l'avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família, en una oportunitat única perquè els aficionats puguin veure de prop les grans figures del ciclisme mundial.

Un gran espectacle artístic i televisiu

Concebuda especialment per a l'ocasió, la cerimònia transcendirà el format protocol·lari tradicional per convertir-se en una experiència artística que combinarà música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular. Sota la direcció artística del reconegut dramaturg i director d'escena Martí Torras Mayneris, l’acte estarà conduït per tres periodistes de referència: Carlos de Andrés, Elisenda Pineda i Jordi Basté.

L'espectacle reunirà un ventall destacat d'artistes i formacions de l'escena cultural catalana i internacional.  Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC, Fàtima Campos, Cor de Teatre, Doctor Prats, Jessica Arpin i Yldor Llach i Always Drinking Marching Band. La cultura popular també hi tindrà un paper protagonista amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família.

Una vetllada que dona el tret de sortida al Tour de França 2026 i que es pot seguir dijous, 2 de juliol, a les 18:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.

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