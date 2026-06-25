Marta Sango reivindica su independencia en 'Â¡Menudo cuadro! Fresh': "Para ganarme la credibilidad de mi sonido nuevo tengo que forjarme yo lo que puedo ofrecer"

Tras la visita inaugural de María Eizaguirre, llega la segunda edición de Menudo cuadro! Fresh con la energía de Marta Sango. Los Davides y Carlota Corredera tenían ganas de echar el rato con ella, porque tras su paso por Operación Triunfo en 2018 y por el Benidorm Fest en su primera edición de la etapa moderna, la cantante vuelve por fin a publicar música.

¿Por qué este impás? Marta lo cuenta sin tapujos: "Yo es que tuve un momento malito. O sea, yo es que poquito a poco me fui cavando mi propio hoyito y me acabé convirtiendo en mi mayor enemiga. Me bloqueé artísticamente un montón, pero he tenido que tocar fondo para luego poder salir de nuevo". Recordando que esos bloqueos podemos tenerlos todos, y no solamente la gente que hace canciones, Marta quiere traer alegría: "Necesitamos luz, esperanza, necesitamos bailar. Siento que la gente dejó de bailar, estamos en la discoteca con el móvil, estímulo, estímulo… estamos desconectados". Contra eso habla su single, Asintomático.

La "ciencia ficción emocional" de Marta Sango, 100% independiente Ese videoclip tiene un diseño retrofuturista muy especial. "Es un poco eso, tratar la estética, la ciencia ficción, lo espacial, lo frío, lo que todavía no hemos investigado. Lo menos humano del mundo, el espacio exterior. Cómo sonaría eso y qué emoción me evoca. Un poco como trasladar lo estético a lo emocional". La calidad del videoclip hace recordar a Marta todo el trabajo que hay detrás por parte de un gran equipo de amigos artistas. "Creo que a veces parece que tengo una discográfica y no la tengo. Es verdad que la siguiente producción que va a venir va a ser un poquito más underground, pero en Asintomático quería ir a por todas, crear una historia profunda". Y es verdad que estuvo en dos discográficas y con varios representantes, pero ahora mismo prefiere ser independiente: "Siento que lo que tengo que hacer para ganarme la credibilidad de mi sonido nuevo y de mi primer disco es forjarme yo la cosa, y cuando tenga una bandeja llena de mi propia cosecha, decir que esto es lo que yo tengo, lo que puedo ofrecer. ¿Qué me ofreces tú? Porque ir de primeras a una discográfica me parece un poco peligroso". Â¡Menudo cuadro! Fresh En Play (ediciÃ³n verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 2: Marta Sango y Berry Berryuca La invitada de hoy es la cantante Marta Sango, exconcursante de OT y del primer Benidorm Fest de la etapa moderna, que tras un periodo de silencio,... Ver ahora

Berry Berryuca, nueva colaboradora… y Sonia y Selena examinadas por Dany Blázquez Este verano ¡Menudo cuadro! se vuelve Fresh con nuevas colaboradoras. Si en el primer episodio hizo su aparición Amanda Supertonta, ahora es Berry Berryuca la que nos explica los mejores salseos de TikTok, fruto de su adicción absoluta a esta red. En esta ocasión, toda una trama imposible de seguir sin su ayuda: tres influencers, supuestamente amigas, van a Coachella… pero una de ellas desaparece de las fotos misteriosamente. Y además, David Andújar quería comprobar la validez del clásico de Sonia y Selena: cuando llega el calor… ¿las chicas se enamoran? Pues Dany Blázquez confirma. En videollamada, el psicólogo habla sobre todos los factores que nos ponen algo más a tono en verano: toda una clase para los corazones calientes… pero también frescos.